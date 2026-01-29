Sceny grozy w przedszkolu. Pracownica z nożem groziła dziecku śmiercią

22 stycznia pracownica jednego z przedszkoli w Kwidzynie (woj. pomorskie) przebywająca w tym czasie na zwolnieniu lekarskim pojawiła się w placówce z nożem i groziła śmiercią dziecku – podała stacja TVN24.

Inne obecne na miejscu nauczycielki miały obezwładnić awanturującą się kobietę i wezwać policję. Nikomu nic się nie stało. W sali znajdowało się około 10 osób – nauczycielki i dzieci.

Kwidzyń. Awanturowała się z nożem w ręku w przedszkolu. 42-latka usłyszy zarzut zabójstwa

Starszy aspirant Anna Filar z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie poinformowała, że prokuratura wszczęła śledztwo w związku z usiłowaniem zabójstwa.

Do sądu zostanie skierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie. 42-latka trafiła do szpitala. Prokurator Anna Grobelna z Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie podała, że wcześniej kobieta leczyła się psychiatrycznie.

