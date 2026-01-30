Astronomiczny koszt podniebnych podróży posłów. Rekordzista „wylatał” ponad 120 tys. zł

Polacy zapłacili za krajowe przeloty posłów w 2025 roku 8 078 871,67 złotych – poinformował TVN. Z takiego przywileju skorzystało 274 posłów, którzy wykonali 9 112 lotów. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazł się Łukasz Kmita z PiS, który wykonał 144 loty, co kosztowało polskiego podatnika 127 681,92 zł. Robert Dowhan z KO latał 143 razy, a jego bilety kosztowały 126 795,24 zł. Na podium uplasował się Łukasz Mejza z Prawa i Sprawiedliwości – 130 przelotów za 115 268,40 zł.

Jeśli chodzi o czołówkę z PiS, to na trzeciej pozycji w tej partii uplasowała się Iwona Arent – 105 lotów, co kosztowało Polaków 93 101,40 zł. W Koalicji Obywatelskiej często latali również Grzegorz Napieralski (111 przelotów za 98 421,48 zł) oraz Robert Wardzała (98 lotów kosztowało podatników 86 894,64 zł). W PSL najwięcej wylatali: Jarosław Rzepa (90 przelotów za 79 801,20 zł), Ireneusz Raś (81 lotów kosztowało obywateli 71 821,08 zł) i Magdalena Sroka (75 przelotów za 66 501 zł).

Posłowie mają prawo do darmowych przelotów po Polsce. Podsumowano 2025 r.

W Polsce 2050 rekordziści to Bartosz Romowicz (127 lotów kosztowało podatników 112 608,36 zł), Paweł Śliz (97 przelotów za 86 007,96 zł) i Piotr Górnikiewicz (86 lotów kosztowało obywateli 76 254,48 zł). W Lewicy samolotami najczęściej latali: Dariusz Wieczorek (98 przelotów za 86 894,64 zł), Katarzyna Ueberhan (88 lotów kosztowało Polaków 78 027,84 zł) oraz Anita Kucharska-Dziedzic (49 przelotów za 43 447,32 zł).

W Konfederacji po kraju podróżowali najwięcej: Andrzej Tomasz Zapałowski (52 loty kosztowały podatników 46 107,36 zł), Krzysztof Tuduj (29 przelotów za 25 713,72 zł) i Krzysztof Mulawa (14 lotów kosztowało obywateli 12 413,52 zł). 25 posłów wykonało po jednym locie za 886,68 zł każdy. 186 posłów nie zdecydowało się skorzystać w takiej formy transportu, m.in. Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen, Donald Tusk, czy Adrian Zandberg.

