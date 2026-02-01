Odczuwalna temp. może spaść do -38℃. Mróz to: Zgon, zamknięte szkoły i powstające ogrzewalnie

O tym, że srogi mróz może zabić, przekonała się niestety niedawno jedna z osób pochodząca z Warszawy, która zmarła z wyziębienia – o czym informowała wczoraj policja. Od listopada ubiegłego roku trudne warunki pogodowe przyczyniły się do śmierci kilkudziesięciu mieszkańców Polski (a nowych zgonów niestety codziennie przybywa).

W sobotę (31 stycznia) wieczorem służby otrzymały informację o zaginięciu trzech osób w rejonie miejscowości Truskaw (znajduje się ona na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego). Uruchomiona została akcja poszukiwawcza, podczas której udało się odnaleźć 30--letnią i 57-letnią kobietę, a także 35-letniego mężczyznę.

W trakcie spaceru po PN najstarsza z osób straciła przytomność – podał Miejski Reporter. Wtedy też najmłodsza z nich zapuściła się w głąb lasu, licząc, że trafi na kogoś, kto udzieli jej i jej towarzyszom pomocy. To właśnie ona namierzona została przez przedstawicieli służb jako pierwsza, a dzięki temu, że wiedziała, gdzie znajduje się pozostała dwójka, szybciej dotrzeć mogli do nich medycy.

57-latka wymagała resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która jednak nie przywróciła jej funkcji życiowych. 30-latka i 35-latek przetransportowani zostali natomiast do pobliskiego szpitala.

Zamknięte szkoły, PKS przekształcony w ogrzewalnię. Tak polskie miasta próbują poradzić sobie z dojmującym zimnem

Mróz to nie tylko przykre informacje o kolejnych zgonach. Z powodu mrozu, w dniach 2-3 lutego (poniedziałek i wtorek), odwołano m.in. zajęcia w szkołach podstawowych w Kwidzynie. To zarządzenie burmistrza Sebastiana Kasztelana.

Jak natomiast przypomina PAP, w powiatach: lęborski, słupski, kartuski, wejherowski, chojnicki, człuchowski, bytowski oraz kościerski, a także w Gdańsku obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia pogodowego, które wydane zostało przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy.

Jeśli chodzi o Suwałki, prezydent miasta – Czesław Renkiewicz – zdecydował o uruchomieniu dodatkowego punktu pomocy dla osób potrzebujących. Mowa o całodobowej ogrzewalni, w którą przekształcony zostanie budynek tamtejszego dworca Państwowej Komunikacji Samochodowej.

– Osoby przebywające w obiekcie mają możliwość ogrzania się oraz otrzymania gorącej herbaty. Na miejscu regularne kontrole i wsparcie zapewniać będzie straż miejska – poinformował włodarz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Wiceszef MSWiA przekazał złe wieści. Temperatura może spaść do nawet -28℃

Dzisiaj, w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, miała miejsce odprawa w sprawie sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w kraju. Byli na niej obecni m.in. przedstawiciele kierownictwa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji (resortu Marcina Kierwińskiego). Tuż po niej, na konferencji prasowej, głos zabrał sekretarz stanu w MSWiA – Wiesław Szczepański.

– Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 stopni Celsjusza, natomiast – według IMGW – ta temp. odczuwalna to może być nawet od -36 do -38℃ – przekazał (cytat za PAP).

