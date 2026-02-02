Długoterminowa prognoza dla Polski. Wtedy mrozy odpuszczą. Synoptyk ujawnia

W poniedziałek 2 lutego w godzinach porannych najzimniej będzie na wschodzie i północy Polski, gdzie temperatury mogą spaść nawet do -27 stopni Celsjusza. Jak wyjaśnia Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl, takie warunki kształtuje wyż, którego centrum znajduje się nad Finlandią. Po jego obrzeżach płynie arktyczne powietrze, które dotarło do większości krajów w środkowej części Europy.

Ekstremalne mrozy w Polsce. Kiedy zacznie się odwilż?

„Zdaniem meteorologów wyż w tym samym miejscu utrzyma się do wtorku, a później zacznie odsuwać się na wschód i tym samym ustąpi miejsca cieplejszemu powietrzu, które na razie znajduje się na zachód od naszych granic” – czytamy w analizie Tomasza Wasilewskiego.

Ze względu na te zależności początek tygodnia będzie w Polsce mroźny, ale już od środy do kraju zacznie wdzierać się cieplejsze powietrze, w konsekwencji czego mróz osłabnie, a na południu zacznie się odwilż. W środę wartości na termometrach będą sięgały od -11 do 1 stopnia Celsjusza, w czwartek – od -5 do 4 stopni.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Synoptyk wskazał, kiedy zrobi się cieplej

Wraz z nadejściem kolejnych dni będzie robiło się cieplej – w najbliższy weekend lekko mroźna temperatura (ok. -1 stopni Celsjusza) zostanie odnotowana tylko w północno-wschodniej części Polski, a w pozostałych regionach wartości na termometrach będą utrzymywały się na plusie (do 5 stopni). Takie warunki będą dominowały do połowy przyszłego tygodnia.

Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że kolejna data, która będzie oznaczała zmiany w pogodzie, to 12 lutego. Wtedy ponownie do Polski zacznie płynąć zimne powietrze z północy, a temperatura obniży się do -6/-5 stopni Celsjusza w ciągu dnia.

