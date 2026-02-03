Nocne wykolejenie pociągu towarowego na Mazowszu. Na miejscu pracują służby

„Z powodu wykolejenia się pociągu, przejazd w Kamionce zamknięty do odwołania. Na miejscu pracują służby” – poinformowała w krótkim wpisie w mediach społecznościowych gmina Prażmów. Jak podał Miejski Reporter, do zdarzenia doszło we wtorek, kilkanaście minut po godz. pierwszej w nocy. W okolicy miejscowości Jaroszowa Wola (powiat piaseczyński) na Mazowszu wykoleił się pociąg towarowy relacji Szczecin – Chełm przewożący olej napędowy.

Łącznie wykoleiło się osiem z 35 wagonów. Sześć z nich spadło z kilkumetrowego nasypu, a dwa pozostały wykolejone w rejonie torów. Nie ma informacji, aby ktokolwiek został poszkodowany. W wyniku zdarzenia uszkodzona została infrastruktura kolejowa. Chodzi w dużej mierze o torowisko i elementy związane z zasilaniem i funkcjonowaniem linii. Na miejscu pracują służby i sprawdzają, czy nie doszło do wycieku. Na razie zostało to wykluczone.

Trwa szacowanie skali zniszczeń i ocena zagrożeń związanych z ryzykiem. Ruch kolejowy na tym odcinku został wstrzymany. TVN24 zaznaczył, że trwają prace związane z przygotowaniem do odholowania tej części pociągu, która nie uległa wykolejeniu oraz drugiego pociągu, który zatrzymał się na przeciwległym torze. Przewidywany czas całej akcji jest szacowany na kilkanaście godzin. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Wkrótce więcej informacji