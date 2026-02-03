50-latek z Polski chciał dołączyć do Grupy Wagnera. Sąd wydał wyrok

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w mediach społecznościowych, że 50-letni mieszkaniec Hrubieszowa zgłosił gotowość do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Komunikat w tej sprawie wydała również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura. Paweł K. między 2 grudnia 2022 r. a 13 lutego 2023 r. deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych.

„Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka. Ujawnienie tego mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Mężczyzna deklarował również gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – czytamy.

Hrubieszowianin oskarżony o gotowość współpracy z wywiadem Rosji. Zapadł nieprawomocny wyrok

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Mężczyzna został zatrzymany w Polsce 17 kwietnia 2024 r. w wyniku ścisłej współpracy polskiej Prokuratury Krajowej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Prokuraturą Generalną Ukrainy i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Paweł K. został tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia przeciwko 50-latkowi skierowano 20 maja 2025 r.

Postępowanie dostarczyło obszerny materiał dowodowy wskazujący na popełnienie szpiegostwa oraz nielegalnego posiadanie broni i amunicji. Pawłowi K. groziło do ośmiu lat więzienia. Sąd Okręgowy w Zamościu 29 stycznia 2026 r. uznał Pawła K. winnym zarzucanych mu czynów, wymierzając łączną karę trzech i pół roku pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

