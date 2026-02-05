Szczepkowska bezlitosna dla Nawrockiego. Po tych słowach zawrzało

O tym, że relacje między rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim są napięte, nie trzeba nikogo przekonywać. Najnowsza odsłona sporu dotyczy Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Awantura wokół Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Spór pojawił się już na etapie wyznaczania terminu – głowa państwa wybrała dokładnie ten sam dzień, na który zaplanowano expose Radosława Sikorskiego w Sejmie. Do konfliktu doszło także w związku z tym, że Karol Nawrocki domaga się informacji na temat Włodzimierza Czarzastego i jego biznesowych kontaktów.

W odpowiedzi Marszałek Sejmu, a konkretnie szef kancelarii Marek Siwiec, wystosował pismo do KPRP, w którym domaga się rozszerzenia porządku obrad RBN o „wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego z półświatkiem”.

RBN pod ostrzałem. Szczepkowska uderza w Nawrockiego

Najnowsze doniesienia o sporze na linii rząd-prezydent ostro skomentowała Joanna Szczepkowska. „Ponieważ dochodzi do publicznej wymiany zdań i opinii, zaczynamy czytać o polityce tak, jakby to była sportowa dziedzina. My natomiast mamy swojego faworyta i trzymamy kciuki za to, żeby okazał się lepszy” – czytamy we wpisie aktorki zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W opinii Joanny Szczepkowskiej „tego rodzaju spojrzenie całkowicie wypacza istotę polityki”. „Jeżeli mamy zagrożenie ze Wschodu i niepewność ze strony USA, to po prostu siły trzeba szukać u siebie, czyli w Europie. Taka jest racja stanu. Jeżeli ktoś ten tok myślenia zaburza, to nie jest graczem na ringu, tylko szkodnikiem. Z pewnością nie patriotą” – oceniła artystka.

Zdaniem Joanny Szczepkowskiej, „jeśli ktoś bawi się Radą Bezpieczeństwa Narodowego, wpuszcza tam tematy z gatunku gazet plotkarskich, to nie nadaje się na prezydenta”. „Po prostu jest za głupi. Jeżeli daje się wpuszczać swoim doradcom, to jest i głupi i słaby” – dodała.

Szczepkowska krytykuje Nawrockiego. Padły ostre słowa

Aktorka pochwaliła Włodzimierza Czarzastego za jego „odwet”. „Skoro jesteśmy na poziomie nawalanki, to się nawalajmy, tylko musisz wiedzieć, że nie uznaję uników, dołożę i znokautuję. Do tego doszliśmy. Ring na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego” – ironizowała.

W dalszej części wpisu Joanna Szczepkowska przypomniała, że „pojawiało się wiele głosów, że krytyka w stosunku do prezydenta wzmaga emocje jego obrońców, co potwierdzały to przedwyborcze badania”. „Myślę, że teraz jest inny czas. Przyda się mowa prosto z mostu. Nawrocki się nie nadaje na prezydenta. Jest na ten urząd za głupi, a na te czasy za słaby” – podsumowała.

