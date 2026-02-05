Koniec starcia Nawrockiego i Sikorskiego? Pojawił się tajemniczy trzeci gracz

Rafał Leśkiewicz był pytany w TVN24 o wnioski ze spotkania Radosława Sikorskiego z Karolem Nawrockim ws. ambasadorów. Chodzi o tych dyplomatów, którzy nie budzą kontrowersji. Rzecznik prezydenta potwierdził, że „takich osób jest większość”. Leśkiewicz tłumaczył, że podczas rozmowy głowy państwa z szefem MSZ „ustalono pewne procedury w ramach procesu uzgadniania nazwisk na stanowiska ambasadorskie”. – Czekamy na ruch ze strony pana ministra – powiedział rzecznik.

Leśkiewicz tłumaczył, że „źródło problemu jest w tym, że Sikorski dwa lata temu odwołał kilkudziesięciu ambasadorów bez uzgodnień z Andrzejem Dudą”. Rzecznik prezydenta przekonywał, że nie chodzi o „jednostkowe rozwiązywanie sprawy przez podpis pod nominacją, tylko o systemowe poradzenie sobie z problemem”. Leśkiewicz mówił, że „na zdrowy rozum nie można tego załatwić ad hoc”.

Radosław Sikorski i Karol Nawrocki wreszcie zakończą spór o ambasadorów? Są nowe informacje

– To jest niezwykle ważna decyzja, którą podejmuje pan prezydent, bo ambasador reprezentuje Polskę za granicą. Politycznie, to nie tylko minister Sikorski, ale także pan prezydent odpowiada za jakość prowadzenia polityki zagranicznej – tłumaczył rzecznik głowy państwa. Leśkiewicz powtarzał, że wszyscy są „w jednej puli”. – Polityka, to nie poetyka, to są twarde ustalenia – podsumował rzecznik Nawrockiego.

Według ustaleń Interii Ministerstwo Spraw Zagranicznych dało Pałacowi sygnał, że rezygnuje z Bogdana Klicha jako ambasadora w USA. Z obu stron miały paść propozycje Jacka Najdera i Krzysztofa Szczerskiego, co nie spotkało się zadowoleniem drugiego obozu. Miał się jednak pojawić tajemniczy kandydat, którego nazwiska nikt nie chce zdradzić, który byłby do zaakceptowania. To osoba pochodząca raczej ze środowiska ekspertów, niezwiązana z żadnym obozem politycznym.

Czytaj też:

Szczepkowska bezlitosna dla Nawrockiego. Po tych słowach zawrzałoCzytaj też:

Rząd szykuje uderzenie w Nawrockiego. „Prezydent jest zdesperowany”