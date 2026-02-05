Groźny pożar w szkole. Ewakuowano 120 osób

W szkole przy ulicy Szreibera w Mikołajkach Pomorskich miało miejsce groźne zdarzenie. Doszło tam do pożaru sadzy w kominie. Ze względu na charakter placówki oraz bezpieczeństwo uczniów i pracowników, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w szkole.

Dzieci i personel ulokowano w sąsiednim budynku szkoły.

Pożar w szkole gasiło pięć zastępów straży

Jak podaje Fakt, na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, które szybko opanowały sytuację. Jak podkreślają służby, nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia, a pożar sadzy nie stwarzał zagrożenia.

Szkoła ogrzewana jest piecem na paliwo stałe, co w sezonie grzewczym zwiększa ryzyko tego typu zdarzeń. Na szczęście w tym przypadku nikt nie odniósł obrażeń, a wszyscy uczniowie i pracownicy są bezpieczni.

