Profanacja w Poznaniu. Wymalowano znaki o charakterze satanistycznym i zamieszczono pogróżki

„Dziś w nocy doszło w naszej parafii do aktu wandalizmu, wymalowania znaków o charakterze satanistycznym oraz umieszczenia pogróżek. Podobne akty miały już miejsce w innych kościołach w Polsce” – podkreślono w mediach społecznościowych na profilu parafii pod wezwaniem Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu”.

„Sprawa została oczywiście zgłoszona na policję. Trudno się raczej spodziewać wykrycia sprawców, niech nas jednak te obrazy pobudzają do modlitwy o mądrość, nawrócenie i zwykłą miłość bliźniego dla nich. Od nienawiści chroń nas Boże!” – napisał w dalszej części wpisu ksiądz proboszcz Dariusz Madejczyk.

Poznań. Profanacja kościoła. Widać pentagram, odwrócony krzyż oraz biblijną liczbę „Bestii”

Na zamieszczonych do postu zdjęciach można zauważyć pentagram, odwrócony krzyż oraz biblijną liczbę „Bestii”, czyli 666. Zostały one wymalowane czarnym sprayem na przykościelnym postumencie rzeźby z Chrystusem i na drzwiach. Na elewacji budynku ktoś napisał z kolei, że „Ten kościół spłonie”.

Radio Poznań poinformowało, że akt wandalizmu odkrył przed porannym nabożeństwem kościelny. – Napisy i znaki, które są jakimś przejawem nienawiści, jednak trudno byłoby to potraktować jako tylko incydent o charakterze jakiegoś wandalizmu, ponieważ to nie są ani znaki, ani napisy przypadkowe, więc to są ludzie, którzy w takich kategoriach myślą – skomentował duchowny.

Sprawca może odpowiedzieć również za znieważenie uczuć religijnych

Podkom. Łukasz Paterski, oficer Prasowy w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu przekazał portalowi epoznan.pl, że „oprócz zniszczenia mienia, sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za znieważenie uczuć religijnych lub inne przestępstwa z tym związane”.

facebookCzytaj też:

Papież Leon XIV wraca do dawnej tradycji. Watykan wydał komunikat ws. WielkanocyCzytaj też:

Skromny ksiądz zwyciężył w konkursie, podziękował parafianom. „Bez was byłbym nikim”