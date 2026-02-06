Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Wydano komunikat

Dron nie wyrządził szkód. Jak wynika z komunikatu ŻW przekazanego na platformie X, w sprawie trwa dochodzenie.

„Żandarmeria Wojskowa przypomina, że zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5”. – dodano w oświadczeniu.

Warto w tej sytuacji podkreślić, że 1. batalion kawalerii powietrznej uchodzi za jedną z najbardziej mobilnych i elastycznych formacji wojsk aeromobilnych. Jego żołnierze przygotowywani są do prowadzenia działań bojowych zarówno z powietrza jak i z ziemi. W ramach szkolenia uczą się między innymi przejmowania kluczowych obiektów przeciwnika oraz neutralizowania jego punktów dowodzenia.

Dron spadł na teren jednostki wojskowej. Podobny incydent kilka dni temu

To nie pierwsza taka sytuacja, o jakiej informowano w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że o podobnym incydencie – w oparciu o informację Żandarmerii Wojskowej – informowaliśmy 2 lutego. Wówczas komunikat dotyczył bezzałogowego statku powietrznego, który kilka dni wcześniej, a konkretnie 28 stycznia spadł na teren jednostki wojskowej w Przasnyszu w województwie mazowieckim.

Wtedy również dron nie wyrządził szkód. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to dron-zabawka, pozbawiony karty pamięci i karty SIM. Obecnie trwają czynności procesowe – m.in. powołany zostanie biegły, w celu wydania szczegółowej opinii na temat tego obiektu” – informowano wówczas w komunikacie ŻW.

