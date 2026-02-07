Burza po zdjęciu ministra sportu z flagą Polski. „Co za wstyd”

„Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!” – napisał w mediach społecznościowych minister sportu. Jakub Rutnicki zamieścił do wpisu swoje zdjęcie na hali podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina. Uwagę przykuła jednak flaga Polski. Pod adresem polityka pojawiło się wiele krytycznych komentarzy.

„Naprawdę naszego Ministerstwa Sportu nie stać już na piękną, niewymiętą flagę Polski. Ma pan jakichś asystentów, którzy o ten ‘szczegół’ potrafią zadbać?” – zapytał były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka. „Nie dało się jeszcze kilka razy złożyć tej flagi?” – ironizował poseł PiS Radosław Fogiel. „Ministrze! Usuń posta. Idź do hotelu. Wyprasuj flagę. Wróć na lodowisko” – radził etatowy doradca Karola Nawrockiego Błażej Poboży.

Olimpiada 2026. Jakub Rutnicki zamieścił zdjęcie z flagą Polski. Minister sportu zamieszany z błotem

„Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja – to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej. Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy” – podkreślił szef Gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Nieco bardziej wyrozumiały był Marek Magierowski. „Domyślam się, że po rozpakowaniu nie było czasu, żeby flagę wyprasować. W takim razie nie robi się i nie wrzuca takich zdjęć. Zwłaszcza kiedy jest się ministrem. W Stanach Zjednoczonych, w podobnych sytuacjach, kilka razy prosiliśmy organizatorów wydarzeń (zewnętrznych) o wyprasowanie polskiej flagi” – zdradził były ambasador w USA i były wiceminister spraw zagranicznych.

