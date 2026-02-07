Przyjechali z całej Polski. Ponad cztery tys. Wojowników Maryi przeszło z różańcami przez miasto

7 lutego 2026 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się ogólnopolskie, otwarte spotkanie formacyjne Wojowników Maryi. Jak relacjonowała Katolicka Agencja Informacyjna ponad cztery tysiące mężczyzn przeszło w procesji różańcowej ulicami miasta. Następnie odprawiona została msza św. Portal ostrow24.pl. podał, że uczestnicy zjazdu wysłuchali także świadectw oraz konferencji tematycznych dotyczących życia duchowego, roli mężczyzny we współczesnym świecie i formacji religijnej.

Według organizatorów spotkanie miało na celu umocnienie wiary, integrację wspólnoty, czy inspirację do dalszej pracy nad własnym rozwojem duchowym. – Mamy także spotkania w małych grupach dla Wojowników pasowanych i jeszcze niepasowanych. Mężczyzna przygotowuje się do pasowania przez okres trzech, czterech, a nieraz pięciu lat – zaznaczył diecezjalny duszpasterz Wojowników Maryi ks. Łukasz Kręczyński.

– Po pasowaniu Wojownicy Maryi mają zobowiązania dotyczące modlitwy różańcowej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlą się za biskupów i kapłanów. Ważną sprawą jest to, że 15 wojowników modli się za każdego biskupa – kontynuował duchowny. Wspólnotę Wojowników Maryi założył 10 lat temu ks. Dominik Chmielewski SDB. Salezjanin był też jej pierwszym Moderatorem.

Początkowo skupieni wokół kapłana mężczyźni spotykali się w Warszawie, potem w salezjańskim klasztorze w Lądzie nad Wartą. Aktualnie do ruchu należy ponad 140 grup regionalnych w Polsce, Europie, USA i Kanadzie. Statut Wojowników Maryi jest potwierdzony przez polskich biskupów. Moderatorem Ruchu WM jest teraz proboszcz parafii św. Antoniego i kustosz Sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kobylance ks. Paweł Żurawiński SDB.

