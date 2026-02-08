Wielka przebitka aukcji Tuska na WOŚP, przekroczono symboliczną kwotę. Poseł PiS kpi

„Ćwierć miliona, a do końca licytacji wciąż trzy dni! Jest naprawdę nieźle!” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier przypomniał tym samym o swojej aukcji na WOŚP. Oferta wygasa w czwartek 12 lutego 2026 roku o godzinie 11:41:00. Aktualnie najwyższa cena za złote korki i spotkanie w Kancelarii Premiera wynosi 253 250 zł. Jeszcze w sobotę wieczorem lider licytacji oferował kwotę o połowę mniejszą.

Dzięki przebitce Tusk wyprzedził ofertę rakiety i ręcznika z Wimbledonu 2025 od Igi Świątek. Za gadżety od polskiej tenisistki trzeba aktualnie zapłacić 136 tys. zł. Szef rządu walczy o najdroższą charytatywną aukcję od ludzi znanych z życia publicznego, muzyków, aktorów, czy sportowców na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak na razie na czele znajduje się oferta Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Koszt „wagarów” wynosi teraz 265 250 tys. zł. Ta licytacja potrwa jeszcze osiem dni.

WOŚP. Oferta Donalda Tuska warta 250 tys. zł. Poseł PiS drwi

Kwota, którą internauta zdecydował się zaoferować za aukcję szefa rządu dla WOŚP nie zrobiła wrażenia na Radosławie Foglu. „Dziura w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia na ten rok była prognozowana na 23 miliardy złotych. Dzięki poświęceniu premiera Tuska będzie brakowało jedynie 22 999 750 000 zł” – ironizował polityk PiS.

Szef rządu publikując licytację wyjaśnił, że „złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to jest prezent od jego przyjaciół”. Tusk podkreślił, że spersonalizowane buty są dla niego bardzo cenne. Jeśli chodzi o spotkanie w KPRM ma do niego dojść do końca stycznia 2027 r. Wyjątkową pamiątkę premiera oraz spotkanie z nim może wygrać tylko jedna osoba. Dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (np. dojazd) pokrywa zwycięzca oferty.

