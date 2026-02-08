Apelują do Karola Nawrockiego. Obawiają się użycia przez prezydenta weta

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” podczas Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów 7 lutego 2026 r. w Warszawie przyjęło uchwałę ws. wyboru sędziowskich członków KRS. 23 stycznia Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Kodeks wyborczy, która „ma przywrócić zgodny z Konstytucją wybór sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, oddając go na powrót w ręce sędziów”.

Stowarzyszenie sędziów z apelem do prezydenta o podpis. „W duchu odpowiedzialności za Polskę”

Według „Iustitii” „tylko w ten sposób można zapewnić przejrzyste funkcjonowanie Rady i budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości”. Zauważono, że przed Karolem Nawrockim „otwiera się możliwość dokonywania niepodważalnych nominacji sędziowskich”. Prezydenta wezwano, aby „w duchu odpowiedzialności za Polskę podpisał wyżej wymienioną ustawę”.

Taki ruch ma „zapewnić tym samym bezpieczeństwo prawne obywateli, porządek w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości i trwałość orzeczeń wydawanych w imieniu RP”. „Iustitia” przypomniała, że 12 maja kończy się kadencja obecnej, „wadliwie ukształtowanej KRS”. Jak czytamy „Polscy sędziowie nie mogą i nie będą uchylać się od odpowiedzialności za dalsze losy Rady, która ma być gwarantem prawa do niezależnego sądu dla wszystkich obywateli”.

Karol Nawrocki zawetuje nowelizację ustawy o KRS? „Iustitia” ma plan B

„Możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa weta uzasadnia konieczność podjęcia przez środowisko sędziowskie już na obecnym etapie działań zmierzających do zapewnienia powołania KRS nowej kadencji w sposób odpowiadający standardom konstytucyjnym oraz międzynarodowym” – brzmi fragment uchwały. „Iustitia” zaznaczyła, że obecnie istnieje możliwość powołania części składu Krajowej Radzie Sądownictwa, ale pod pewnymi warunkami.

Stanie się tak, gdy Sejm „jedynie potwierdzi wybór do Rady tych sędziów, którzy uzyskają wcześniej najwyższe poparcie w powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich sędziów w Polsce”. Wówczas wybór będzie zgodny ze standardami UE. Podsumowano, że „jedynie silna sędziowska legitymacja może dać KRS odpowiedni mandat do działania”.

