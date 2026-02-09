Rutynowa egzekucja zamieniła się w koszmar. Wstrząsające odkrycie komornika

28 stycznia w Poznaniu, w bloku na osiedlu Bolesława Śmiałego, miała miejsce egzekucja komornicza. Funkcjonariusze policji zostali wezwani do jej zabezpieczenia.

W pewnym momencie mundurowi przystąpili do działań i weszli do jednego z lokali. Wtedy ich oczom ukazały się zwłoki – i to zmumifikowane.

Poznań. Mrożący krew w żyłach przebieg egzekucji komorniczej. „Nie wpłynęło żadne zgłoszenie o nieprzyjemnym zapachu”

O sprawie napisał portal ePoznan. Redakcja skontaktowała się z przedstawicielem lokalnych służb, który potwierdził informację przekazaną dziennikarzom pierwotnie przez jednego z anonimowych czytelników.

– Po otwarciu mieszkania okazało się, że znajdują się w nim zmumifikowane zwłoki prawdopodobnie właściciela tego lokalu – zrelacjonował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak dodał, funkcjonariusze wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Najwyraźniej, według dotychczasowych ustaleń, nikt nie przyczynił się do śmierci mężczyzny.

Podkomisarz Łukasz Paterski poinformował też w kontekście czynności komorniczych, że mieszkaniec os. Bolesława Śmiałego „miał ustawione zlecenie stałe na opłacanie czynszu”. – Więc ten był regularnie uiszczany – wskazał. Zalegał on najprawdopodobniej z opłatami za gaz lub prąd.

Administracja nie otrzymywała zgłoszeń ws. nieprzyjemnego zapachu

Jak dowiedział się serwis epoznan.pl, zmarły miał 86 lat. Jego ciało poddane zostaną autopsji (sekcji). Policja będzie próbowała w najbliższym czasie skontaktować się z członkami jego rodziny – gdy tylko potwierdzona zostanie jego tożsamość.

Kolejne szczegóły w sprawie portalowi przekazała Dorota Wesołowska z Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak się okazuje, do administracji w ostatnim czasie „nie dotarło żadne zgłoszenie o nieprzyjemnym zapachu wydobywającym się z mieszkania”.

