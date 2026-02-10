Potężna grupa pseudokibiców napadła na halę sportową. Minister mówi o „bandytach”

W Kościerzynie w województwie pomorskim zgłoszono wtargnięcie do obiektu sportowego, w którym odbywał się trening. Do budynku weszła duża grupa osób, rozpoczynając bójkę z trenującymi tam sportowcami. Wezwane na miejsce lokalne służby nie miały możliwości opanować starcia kilkudziesięciu osób. Na pomoc przybyli więc funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Kościerzyna. Pseudokibice zaatakowali podczas treningu na hali sportowej

Radio Zet podało, że za wtargnięcie na obiekt sportowy odpowiadali pseudokibice. Kilkudziesięciu mężczyzn zaatakowało halę, w której trwał trening sztuk walki. Krótko po ataku napastnicy rozpierzchli się, a policja rozpoczęła obławę. W opisywanej tutaj sprawie zatrzymano już 30 osób, choć zaznaczano, że liczba ta może cały czas wzrosnąć.

Dziennikarze rozgłośni radiowej dowiedzieli się też, że nie obyło się bez rannych. Najciężej poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala w Gdańsku. Policja nie podaje ostatecznej liczby rannych, gdyż wciąż trafiają się nowi poszkodowani. Służby pracują też nad ustaleniem motywu napaści. Nie wyklucza się zatargu między pseudokibicami dwóch wrogich drużyn piłkarskich z Trójmiasta.

Do zdarzenia odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Policja będzie bezwzględnie zwalczać wszelkie formy agresji także wobec obcokrajowców oraz bandyckie zachowania środowisk kibolskich. Ci bandyci sądzą, że będą bezkarni, bo czują mocne wsparcie niektórych polityków. Nic z tego. Patologia będzie zwalczana” – zapowiadał we wpisie na platformie X.

Bójka w Kościerzynie. Co wiadomo o uczestnikach?

W rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidziński informował, że zatrzymani w związku z bójką mają od 16 do 35 lat. Są to głównie mieszkańcy województwa pomorskiego, choć trafiły się także osoby z woj. kujawsko-pomorskiego. Z policyjnych rejestrów wynika, część z zatrzymanych miała już na koncie inne wykroczenia i przestępstwa.

– Przez całą noc technik i grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczała ślady na miejscu bójki. Policjanci zabezpieczyli także pojazdy, którymi poruszali się zatrzymani. Funkcjonariusze przesłuchują świadków, analizowany jest także monitoring. Wszystkie te czynności mają przyczynić się do tego, aby zatrzymać wszystkich sprawców i przedstawić im zarzut pobicia – przekazał oficer prasowy.

