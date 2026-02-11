Wymiana ciosów przed RBN. Tymi słowami Karol Nawrocki rozpoczął posiedzenie

Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym zostaną omówione trzy tematy. Jak podała Kancelaria Prezydenta, będą to: „pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację Programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.

– Zwołałem dzisiejsze posiedzenie RBN, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa RP narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi – rozpoczął Karol Nawrocki.

– Każda z tych spraw dotyczy innego wymiaru bezpieczeństwa, ale wszystkie łączy jeden, wspólny mianownik: suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji RP, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo – kontynuował prezydent. Karol Nawrocki podkreślił, że temat bezpieczeństwa „nie znosi uproszczeń, dróg na skróty czy prowizorek”, dlatego dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego traktuje w kategorii państwowego i wspólnotowego „sprawdzam” dla wszystkich.

Program SAFE kością niezgody? Pilny komunikat szefa MON

W nawiązaniu do pierwszego punktu spotkania, czyli programu SAFE, Karol Nawrocki podkreślił, że chodzi o sprawdzenie, czy może on „służyć rzeczywistemu wzmocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. – Chciałbym, by Polska podchodziła do programu SAFE w sposobu rzeczowy i odpowiedzialny, dostrzegając oczywiście jego potencjalne znaczenie dla zwiększenia zdolności obronnych państw członkowskich, ale i widząc ryzyka z nim związane – powiedział Nawrocki. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że zgłosi konkretne propozycje zapisów do projektu ustawy, które będą wychodzić naprzeciw „zabezpieczeniu interesu i bezpieczeństwa Polski”.

Co ciekawe, chwilę przed godz. 14:00 Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd przyjął ustawę wdrażającą SAFE. „Wbrew wszystkim, którzy źle życzyli Polsce, udało się ten projekt doprowadzić do tego etapu. Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu. Teraz czas na sprawne prace w Sejmie i podpis Prezydenta. Nie oglądamy się na polityczne złośliwości – konsekwentnie wzmacniamy państwo i budujemy jego siłę niezależnie od tego, komu to się nie podoba!” – napisał szef MON na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Więcej informacji wkrótce.