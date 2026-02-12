Polacy chcą odwołania Czarzastego. Jest jedno „ale”. Sondaż dla „Wprost”

Atmosfera wokół Włodzimierza Czarzastego w ostatnich tygodniach zgęstniała. Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z punktów w porządku obrad – obok programu SAFE i zaproszenia Polski do Rady Pokoju – była kwestia dotycząca podjętych przez organy państwa działań, mających na celu „wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu”. Ten temat pojawił się w debacie publicznej po publikacji „Gazety Polskiej”.

Iskrzy na linii Nawrocki-Czarzasty. Trwa wymiana ciosów

Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że „jest czysty”. W odpowiedzi na ruch prezydenta zapowiedział, że ma przygotowaną serię pytań do głowy państwa. – Chcę zadać prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania. To są pytania o jego kontakty ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka: osobami takimi jak „Wielki Bu”. Zapytam go o wpadanie w ramiona „Dragona” podczas pielgrzymki kibiców na Jasną Górę – mówił marszałek Sejmu.

Głos w sprawie Włodzimierza Czarzastego zabrał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. „W związku z zapytaniami dziennikarzy informuję, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie” – poinformował Jacek Dobrzyński.

Na jednej z konferencji prasowych Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy rozważał dymisję. – Nie rozważałem, bo nie ma podstaw. Będą podstawy, to podejmę taką decyzję. Nie będę podejmował decyzji w związku z tym, czy „Gazeta Polska” napisze taki czy inny artykuł – odpowiedział krótko marszałek Sejmu.

Czarzasty powinien zostać odwołany? Nowy sondaż dla „Wprost”