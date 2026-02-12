Polacy chcą odwołania Czarzastego. Jest jedno „ale”. Sondaż dla „Wprost”

Atmosfera wokół Włodzimierza Czarzastego w ostatnich tygodniach zgęstniała. Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a jednym z punktów w porządku obrad – obok programu SAFE i zaproszenia Polski do Rady Pokoju – była kwestia dotycząca podjętych przez organy państwa działań, mających na celu „wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu”. Ten temat pojawił się w debacie publicznej po publikacji „Gazety Polskiej”.
Iskrzy na linii Nawrocki-Czarzasty. Trwa wymiana ciosów
Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że „jest czysty”. W odpowiedzi na ruch prezydenta zapowiedział, że ma przygotowaną serię pytań do głowy państwa. – Chcę zadać prezydentowi Nawrockiemu następujące pytania. To są pytania o jego kontakty ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka: osobami takimi jak „Wielki Bu”. Zapytam go o wpadanie w ramiona „Dragona” podczas pielgrzymki kibiców na Jasną Górę – mówił marszałek Sejmu.
Głos w sprawie Włodzimierza Czarzastego zabrał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. „W związku z zapytaniami dziennikarzy informuję, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie” – poinformował Jacek Dobrzyński.
Na jednej z konferencji prasowych Włodzimierz Czarzasty został zapytany, czy rozważał dymisję. – Nie rozważałem, bo nie ma podstaw. Będą podstawy, to podejmę taką decyzję. Nie będę podejmował decyzji w związku z tym, czy „Gazeta Polska” napisze taki czy inny artykuł – odpowiedział krótko marszałek Sejmu.
Czarzasty powinien zostać odwołany? Nowy sondaż dla „Wprost”
W nowym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy respondentów, czy uważają, że Włodzimierz Czarzasty powinien zostać odwołany z funkcji marszałka Sejmu. 35,7 proc. badanych uważa, że polityk nie może dalej kierować pracami niższej izby polskiego parlamentu. Niewiele mniej, bo 34,4 proc., stoi na stanowisku, że powinien kontynuować tę misję. Aż 29,8 proc. badanych nie umie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.