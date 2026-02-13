Jak ambasador USA bawi się Polską. Wróbel: Co, kiedy upomni się o Ziobrę?

Dyplomacja USA straciła w czasach prezydenta Trumpa powagę. Tak zatem traktowanie słów ambasadorów wielkiego mocarstwa jako słów ważnych może wieść na manowce. Weźmy dla przykładu odpowiedź ambasadora USA Toma Rose'a na pytanie polskiego dziennikarza (Jędrzeja Bieleckiego) na temat hipotetycznej roli hipotetycznego koalicjanta rządu, Grzegorza Brauna: „Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy. Ale Braun jest jednak bardzo antyamerykański. I każdy wie, w tym opozycja, że byłoby nam trudno coś podobnego zaakceptować”.

Tryb „Rozrywka” i tryb „Polityka”