Ambasador USA pokazał „wizytę” Trumpa w Krakowie. Internauci w szoku

Z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych Tom Rose zainaugurował kampanię „Freedom250”. Na początek obchodów ambasador USA w Polsce postanowił odwiedzić Kraków. Dyplomata wziął udział w uroczystościach odsłonięcia na Kopcu Kościuszki tablicy upamiętniającej 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

– Jeśli zapytacie Amerykanów, kim był Kościuszko, odpowiedzą wam, że był Amerykaninem urodzonym w Polsce. Myślimy o Kościuszce jako o Amerykaninie. Myślimy o nim jako o Polaku z urodzenia, Amerykaninie z wyboru – stwierdził Tom Rose. W opinii dyplomaty Polacy są wśród najbardziej dumnych i odpornych narodów, jakie widział świat. – To honor tu być w imieniu prezydenta, który kocha Polskę – stwierdził.

Trump w Krakowie na 250-lecie USA? To wideo to efekt AI

Dzień później ambasador opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widzimy Donalda Trumpa na Kopcu Kościuszki. Polityk macha do wiwatującego tłumu. W tle widać ogromne flagi Polski oraz Stanów Zjednoczonych. W dalszej części nagrania można zaobserwować m.in. przelot myśliwców nad Krakowem.

Cała sytuacja nie miała miejsca w rzeczywistości. Nagranie, które zamieścił w sieci Tom Rose, zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Podczas wizyty w Krakowie dyplomata stwierdził, że być może uda się namówić prezydenta USA, by wszedł na Kopiec Kościuszki, jeśli przyjedzie do Polski.

twitter

Donald Trump na Kopcu Kościuszki? Internauci krytykują

Pod postem ambasadora pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Internauci zwracali uwagę na fakt, że w dobie dezinformacji dyplomata nie powinien udostępniać nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, w dodatku bez oznaczenia tego faktu.

Komentatorzy przypominali także krytyczne wypowiedzi ambasadora USA pod adresem Włodzimierza Czarzastego, które pojawiły się po tym, jak marszałek Sejmu odmówił zaakceptowania wniosku o poparcie pomysłu przyznania Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Czytaj też:

Jak ambasador USA bawi się Polską. Wróbel: Co, kiedy upomni się o Ziobrę?Czytaj też:

Wrze po słowach ambasadora USA. Mentzen i Żukowska w zaskakujących rolach