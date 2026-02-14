Senior „wszedł na piętro z kanistrem”. Córka i wnuk z poważnymi poparzeniami

Do tragicznych wydarzeń doszło w piątek, 13 lutego, w miejscowości Jaworze na terenie gminy Zagnańsk (Świętokrzyskie). Z ustaleń policji wynika, że 73-letni mężczyzna celowo podpalił budynek mieszkalny, w którym przebywali jego najbliżsi.

W chwili wybuchu pożaru w domu znajdowała się 43-letnia córka mężczyzny oraz jego 11-letni wnuk. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, a wszyscy obecni w budynku doznali rozległych poparzeń.

„73-latek wszedł z kanistrem”. Wstępne ustalenia policji

Służby, które pracowały na miejscu, przedstawiły pierwsze informacje dotyczące przebiegu zdarzenia. – Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że mężczyzna wszedł na piętro z kanistrem, rozlał łatwopalną substancję i podpalił – przekazał starszy aspirant Jacek Borek w rozmowie z dziennikarzami portalu Echo Dnia.

Na razie nie wiadomo, co było motywem działania 73-latka. Funkcjonariusze podkreślają, że wszystkie okoliczności tej sprawy są teraz szczegółowo analizowane.

Akcja ratunkowa i walka o życie poszkodowanych

Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy służb ratunkowych. Poparzeni zostali objęci opieką zespołów ratownictwa medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Stan rannych określany jest jako poważny. Policja prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić zarówno przyczyny, jak i dokładny przebieg tego zdarzenia.

Czytaj też:

Pożary w Dino i Biedronce. Mieszkańcy snują szokujące teorieCzytaj też:

Pożar budynku wielorodzinnego. 16-latka skoczyła z okna by ratować życie