Ruszyło rozliczenie PIT za 2025 rok. Jak złożyć zeznanie? Błędy mogą kosztować fortunę

Od niedzieli 15 lutego podatnicy w Polsce mogą składać zeznania podatkowe za 2025 rok. Deklaracje można przekazać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ostateczny termin rozliczenia mija 30 kwietnia – po tej dacie urząd skarbowy może naliczyć odsetki w przypadku niedopłaty podatku.

Podatnicy mają pełną swobodę w wyborze sposobu rozliczenia. Tradycyjny formularz można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego. Coraz większą popularnością cieszą się jednak rozwiązania online dostępne na portalu podatki.gov.pl oraz w e-Urzędzie Skarbowym.

Twój e-PIT i aplikacja mobilna. Fiskus wstępnie wypełnia deklaracje

Najwygodniejszą formą rozliczenia pozostaje usługa Twój e-PIT, przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Od 15 lutego w systemie dostępne są wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe, które podatnik może zaakceptować, poprawić lub uzupełnić.

Dla osób korzystających z telefonu komórkowego przygotowano również aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Umożliwia ona dostęp do deklaracji w dowolnym miejscu — wystarczy smartfon i dostęp do internetu.

Jaki formularz PIT należy złożyć? Lista deklaracji

Resort finansów przygotowuje wstępne rozliczenia zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców. W usłudze Twój e-PIT można znaleźć następujące formularze:

PIT-37 – dla osób uzyskujących dochody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, a także z emerytur i rent

PIT-38 – dla podatników osiągających przychody kapitałowe

PIT-28 – dla rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w tym z najmu oraz działalności gospodarczej

PIT-36 – dla osób osiągających przychody m.in. z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, działalności nierejestrowanej oraz zagranicznych emerytur i rent

PIT-36L – dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym

PIT-OP – dla podatników otrzymujących wyłącznie emerytury lub renty rozliczane na podstawie formularza PIT-40A

PIT-DZ – informacja dla rodzin korzystających z ulgi na dzieci (rodziny 4+)

Ulgi podatkowe i automatyczna akceptacja zeznania

Wstępnie przygotowane deklaracje zawierają część ulg podatkowych. Automatycznie uwzględniana jest między innymi ulga na dzieci oraz ulga dla osób do 26. roku życia. Inne preferencje, takie jak ulga rehabilitacyjna czy ulga internetowa, podatnik musi dodać samodzielnie.

Jeśli podatnik nie złoży deklaracji ani nie zatwierdzi wstępnego PIT-a w usłudze Twój e-PIT, dokument zostanie automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia 2026 roku. Zasada ta nie dotyczy jednak przedsiębiorców składających formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – te deklaracje wymagają aktywnego zatwierdzenia.

Zwrot lub dopłata podatku. Ważne terminy

W przypadku nadpłaty podatku termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia deklaracji lub od dnia automatycznej akceptacji. Fiskus ma maksymalnie 45 dni na zwrot przy rozliczeniach elektronicznych i do 3 miesięcy przy deklaracjach papierowych.

Jeżeli z rozliczenia wynika konieczność dopłaty, należy uregulować ją najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Brak wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek. Płatności można dokonać na konto urzędu skarbowego lub na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

