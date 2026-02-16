Siostra Brauna zabrała głos w niemieckich mediach. „Nie chciałam już dłużej milczeć”

Monika Braun nie po raz pierwszy zgodziła się na rozmowę z dziennikarzami – w przeszłości publicznie skrytykowała działania swojego brata w liście otwartym, który pojawił się na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Nakręcono również reportaż o nie pt. „Ta Braun”. Powstał on w ramach serii „Czarno na Białym” produkcji TVN24. Opowiadała w nim o wynikach badań genetycznych, którym się poddała. Wykazały one, że posiada korzenie bałkańskie, żydowskie, a także m.in. holenderskie i duńskie (kolejność nieprzypadkowa).

Siostra europosła ma 61 lat. Pracowała jako aktorka, nauczycielka akademicka, a także trenerka z zakresu technik wystąpień publicznych. Jest też pisarką i ma wiedzę o kulturoznawstwie.

„Rozczarowanie zradykalizowało” europosła Grzegorza Brauna?

W rozmowie z niemieckim „Der Spiegel” Braun zaznaczyła, że jej brat był „łagodnym” dzieckiem – był „przyjaznym blondynkiem”, który uwielbiam dużo czytać. Cechowało go też to, że był bardzo posłuszny. Jak więc doszło do tego, że stał się prawicowym radykałem? Monika Braun podejrzewa, że może mieć to związek z rozczarowaniem zawodowym. Jej brat chciał zyskać sławę na miarę ojca, ale bezskutecznie (Kazimierz Braun jest reżyserem teatralnym, którego realizacje – m.in. Cypriana Norwida czy Tadeusza Różewicza – przysporzyły mu ogólnopolskiej sławy, choć warsztaty prowadził także w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych). – Być może to właśnie to rozczarowanie go zradykalizowało – zastanawia się siostra prezesa Konfederacji Korony Polskiej.

Jak uważa rozmówczyni „DS”, działania jej brata napędzać ma „głód uznania”. W polityce zaś Braun realizować ma potrzebę narzucania innym swojego zdania. Ponoć nie słucha już żadnych argumentów – głosów „za” i „przeciw” – kieruje się jedynie własnymi „proroctwami”.

Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę

I choć kontrowersyjny europoseł brał udział w licznych wydarzeniach, które wywoływały ogólnopolskie oburzenie, to jednak jego elektorat powiększa się. Widać to także w sondażach – aż 50,9 procenta respondentów jest zdania, że polityk i jego partia staną się ważną – być może trzecią – siłą polityczną w 2027 roku.

