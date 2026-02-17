Tusk zwrócił się do obywateli. „PiS i Nawrocki szykują zamach”

W Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie rządu. Szefowie resortów zebrali się w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Nim obrady ruszyły, Donald Tusk zwrócił się do Polaków. Mówił o programie SAFE (Security Action for Europe), czyli inicjatywie Unii Europejskiej, która w 2025 roku zdecydowała o udzielaniu pożyczek państwom członkowskim na modernizację obronności. UE wykonała taki ruch ze względu na rosnące zagrożenie wojną ze strony Rosji. – Chcę, żeby w takim konkretnym obrazie wiedzieli państwo, na co szykuje zamach PiS, obie Konfederacje [chodzi o Konfederację Wolność i Niepodległość, a także Konfederację Korony Polskiej – przyp. red.] i prezydent, niestety – zaczął premier.

Kilka słów skierował także do przedstawicieli opozycji i Karola Nawrockiego. – Zastanówcie się, czy naprawdę chcecie uderzyć w samo serce Rzeczpospolitej, w sytuacji, kiedy za granicą jest tak okrutna wojna. Nikt wam tego nie wybaczy i nikomu łaski nie robicie pomagając w realizacji tego programu – powiedział.

„Setki miliardów złotych kredytów na bardzo korzystnych warunkach”

Tusk mówił o ostatniej nocy – czyli tej z 16 na 17 lutego. – Pokazała ona, (...) jak ważne są pieniądze, jakie udało się naszemu rządowi, naszym ludziom – także w Brukseli – zorganizować w UE. Mówimy o tych setkach miliardów złotych dodatkowych kredytów na bardzo korzystnych zasadach, które mają służyć polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu, polskiej obronie, w tym powietrznej – wymieniał premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że z poniedziałku na wtorek Moskwa zaatakowała Kijów przy użyciu ponad 400 „środków napadu powietrznego”. – Pamiętamy atak rosyjskich dronów w Polsce, ten wrześniowy, więc wyobraźmy sobie, co oznacza 400 uzbrojonych dronów. Celem ataku była infrastruktura energetyczna – wskazał.

Wytłumaczył też, na co przeznaczone zostaną pieniądze z UE. – 90 procent wydatków, jakie są związane z naszą obroną powietrzną i przeciwdronową w programie SAN, będzie pochodziło ze środków SAFE, tego wielkiego projektu. 90 proc. Od skutecznego finansowania i zorganizowania tej obrony powietrznej zależy nasze bezpieczeństwo – podkreślił.

Podkarpacka huta przemysłu zbrojeniowego i 20 mld PLN

W przemówieniu Tuska pojawił się też wątek Huty Stalowa Wola. – z programu SAFE wartość inwestycji przekroczy 20 mld złotych. To jest prognoza nie moja, tylko Agencji Uzbrojenia – poinformował. W tym kontekście mówił o „zamachu” opozycji. – Ten zamach na Stalową Wolę jest tym bardziej paskudny, bo – jak wiecie – w sobotę [21 lutego – red.] jeszcze zamierzają robić tam swoje konwencje partyjne. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy robią zamach na 20 miliardów złotych. Bardzo trudno mi zrozumieć, właściwie nie jestem w stanie zrozumieć, czym się kierują ci, którzy podejmują w tej chwili decyzję o próbie zablokowania tych pieniędzy – zaznaczył.

Szef Rady Ministrów zapowiedział, że nawet, jeśli Nawrocki zawetuje ustawę, rząd znajdzie sposób, by „część środków uratować”. – Ale to będzie kosztowało czasu i to będzie trochę też kosztowało potrzebnych pieniędzy, nerwów – podkreślił.

Czytaj też:

Polityk PiS do dziennikarza TVN o „porażce edukacyjnej”. „We trzech próbowaliście i nie daliście rady”Czytaj też:

Karol Nawrocki nie weźmie udziału w Radzie Pokoju? Zapadła decyzja