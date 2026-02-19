Tak w PiS zareagowano na wywiad Nawrockiej. „Średnio wyszło. Nie był teraz potrzebny”

Wywiad Marty Nawrockiej dla TVN24 odbił się szerokim echem. Pod adresem pierwszej damy pojawiły się głosu krytyki, ale jak dowodzi najnowszy sondaż dla „Wprost” 49,9 proc. Polaków uważa, że Nawrocka dobrze wypełnia tę rolę. Przeciwnego zdania jest 27,2 proc. ankietowanych, a 22,9 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii w sprawie.

„Newsweek” ujawnia jednak, jak w PiS zareagowano na wywiad żony prezydenta. Jeden ze znanych polityków partii przyznał, że „trudno mówić, by ktokolwiek miał jakieś zastrzeżenia albo pretensje do samej Nawrockiej”. Inny człowiek z Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że „wywiad, co było widać, był trudny, ale miała odwagę do niego stanąć”. Kolejny rozmówca z prawicy nie uważa, że rozmowa będzie stanowić problem dla pierwszej damy.

Marta Nawrocka udzieliła wywiadu TVN24. Ujawniono kulisy występu pierwszej damy

– Miała intencję, żeby się zwrócić do osób, które mogą mieć krytyczne zdanie o pracy jej męża i o niej samej. To wyraz dużej osobistej odwagi. Zwłaszcza że Marta Nawrocka nie miała doświadczenia w takich wywiadach, bo pracowała w służbie celnej. Nie oczekujmy też, że będzie mówić przekazem partyjnym. Nie oczekujmy, że będzie swobodna przed kamerą. To naturalne, że wywiad ją stresował. Miała prawo do bycia zdenerwowaną – tłumaczy źródło.

– Średnio wyszło. Nie był potrzebny teraz ten wywiad Marty Nawrockiej. Za dużo brawury i przesadnej pewności siebie. Pomysł był taki, żeby wypadła dobrze, a nie żeby ją zaatakowano za to, że dobrze nie wypadła. Sama chciała go udzielić, ale konsultowała go z ludźmi w Pałacu – ujawniła osoba z PiS. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że żona prezydenta „chciała złagodzić obraz siebie i męża w oczach ludzi, którzy ich nie lubią”.

Polityk PiS szczerze o wywiadzie Nawrockiej. „Nie był to jednak dobry eksperyment”

– Nie był to jednak dobry eksperyment. Trochę krzywdy jej ten wywiad przyniósł – przyznał polityk. Nawrockiej paradoksalnie miał jednak pomóc artykuł felietonistki „Wysokich Obcasów”, która krytycznie odniosła się do tego, jak wypadła pierwsza dama. Człowiek z PiS ujawnił, że „mają bronić Marty Nawrockiej przed »Gazetą Wyborczą«”. Przypomnijmy, że „Wysokie Obcasy” i „GW” należą do tego samego właściciela – Agory.

Czytaj też:

„Burza w mediach” po wywiadzie Nawrockiej dla TVN24. Poseł Lewicy murem za pierwszą damąCzytaj też:

Taki wizerunek wybrała Nawrocka. „Przybrała pozę Świętej Matki Narodu”