Kontrowersyjna umowa Kościoła z deweloperem. „Miasto lekką ręką oddaje grunt”

Z Osiedla Maltańskiego wyprowadzić się mają wszyscy mieszkańcy, bo Archidiecezja Poznańska sprzedała grunt deweloperowi, który planuje tam budowę dwóch tysięcy mieszkań. Osiedle to dwanaście hektarów atrakcyjnie położonego terenu, którego historia jest długa i zawiła, co szeroko opisywaliśmy we „Wprost”. Na działce, którą zwrócono Kościołowi, mieszkało na przestrzeni lat nawet półtora tysiąca osób. Do dzisiaj zostało kilkaset. Ile dokładnie? Tego oficjalnie nie wiadomo, liczby są sprzeczne, a Urząd Miasta twierdzi, że nie posiada danych, na podstawie których można „określić dokładną liczbę”.

Ci, którzy zostali na osiedlu, mówią o strachu, tajemniczej serii podpaleń i obawach, że wylądują na bruku. Według mieszkańców władze miasta odwracają od ich problemów wzrok, sprzyjają Kościołowi i deweloperowi.

Konflikt wokół zamieszkanego od kilkudziesięciu lat osiedla narastał i zaostrzył się w 2024 roku, gdy w imieniu Kurii terenem zarządzała już spółka Komandoria. Wtedy też do sądów trafiły pierwsze pozwy eksmisyjne, jednak spółka zapewniała, że nie będzie prowadzić „agresywnych eksmisji”. Również ze strony Kościoła padały obietnice, że na terenie osiedla nie zadzieje się nic, dopóki sprawy mieszkańców nie zostaną załatwione.

Mimo to Archidiecezja Poznańska pod koniec stycznia sprzedała działkę deweloperowi. Umowa opiewa na ponad 420 milionów złotych.

Prawnik oburzony działaniem władz Poznania. „Nie widzę aktywności”