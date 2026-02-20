Reporter TV Republika o pozwie Wysockiej-Schnepf. „To tak naprawdę doprowadziło ją do szału”

Cezary Gmyz w środę 18 lutego napisał w mediach społecznościowych o odmowie wszczęcia przez warszawską prokuraturę postępowania z zawiadomienia Doroty Wysockiej-Schnepf. Dodał, że dziennikarka TVP Info może złożyć zażalenie na tę decyzję. Komentator TV Republika swój tweet zamieścił podając dalej wpis Wysockiej-Schnepf, w którym ta informowała o szczegółach złożenia zawiadomienia.

Obie strony skomentowały sytuację w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. – Próba wciągania prokuratury w swoje prywatne sprawy wydaje mi się dość żenująca. Cały problem polega na tym, że ja w swoim wpisie na X (dawny Twitter – red.) ujawniłem, że Dorota Wysocka-Schnepf pisząc o swoim synu, który „chce opuścić Polskę”, zwyczajnie łgała, bo jej syn od dawna przebywa z ojcem w Rzymie, gdzie chodzi do szkoły – powiedział Gmyz.

Dorota Wysocka-Schnepf pozwała Cezarego Gmyza. Nowe fakty od gwiazdora TV Republika

Zdaniem reportera śledczego Telewizji Republika dziennikarkę TVP Info „tak naprawdę do szału doprowadziło złapanie na ordynarnym kłamstwie”. Wysocka-Schnepf złożyła już zażalenie na decyzję prokuratury i miesiąc czeka na jego rozpatrzenie. Dziennikarka zapewnia, że „radość pana Gmyza jest przedwczesna”. Jej pełnomocnicy wskazują liczne uchybienia w decyzji asesora i podtrzymują, że ws. istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw przez komentatora TV Republika.

Przypomnijmy, że Wysocka-Schnepf zwróciła prokuraturze uwagę, że Gmyz mógł popełnić szereg przestępstw. Chodzi o: uporczywe nękanie (stalking) oraz kradzież tożsamości, narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, propagowanie faszyzmu lub innego totalitarnego ustroju państwa, naruszenie Konwencji o Prawach Dziecka i RODO.

