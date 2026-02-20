Którzy obcokrajowcy najczęściej dokonują przestępstw w Polsce? Wyróżniają się 3 grupy

Z roku na rok wzrasta liczba przestępstw, których dopuszczają się w naszym kraju cudzoziemcy. Najnowsze dane za 2025 rok mówią o 28 466 przestępstwach, za które odpowiadać ma 17 504 przybyszów z obcych krajów. Liczba podejrzanych wzrosła o 1067, a popełnionych przez nich czynów o 2200.

Przestępstwa obcokrajowców w Polsce. Trzy nacje zwracają uwagę

W oczy rzucają się zwłaszcza statystyki dotyczące przestępstw Kolumbijczyków, których w naszym kraju nie ma aż tak wielu. W ciągu roku ze 127 podejrzanych, ich liczba wzrosła do 324. Liczby te skomentował dla gazety Tomasz Safjański, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wicedyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym.

Ekspert zauważył, że można mówić o „parametrach wzrostu typowych dla poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego”. – W ujęciu dekady liczba podejrzanych rosła przeciętnie o ok. 90 proc. rocznie. To bardzo wysoka dynamika, która powinna zwrócić uwagę decydentów – zaznaczał.

Uwagę zwrócili na siebie też Ukraińcy, którzy stanowili trzy czwarte sprawców oszustw, dokonywanych przez obcokrajowców. To głównie „zasługa” operujących w Kijowie i Odessie przestępczych call center, które naciągają osoby w Polsce. W głośnej sprawie 1500 osób straciło 75 mln zł, a grupą oszustów kierowały osoby powiązane z wymiarem sprawiedliwości Ukrainy i tamtejszą polityką.

– Wysoki udział obywateli Ukrainy w przestępczości w Polsce w 2025 r. należy rozumieć przede wszystkim jako długofalowy efekt wojny i migracji, które tworzą „idealne środowisko” dla podejmowania działań przestępczych, w tym o znamionach transgranicznych, np. oszustw online, a nie jako dowód na pogłębianie się skłonności danej narodowości do przestępczości – podkreślał prof. Safjański.

Najczęstsze przestępstwa obcokrajowców w Polsce

W swojej analizie „Rzeczpospolita” zwróciła też uwagę na przestępstwa gruzińskich gangów. Są to organizacje szczególnie trudne do zinfiltrowania, a jednocześnie dopuszczające się zuchwałych przestępstw. W tamtym roku były to m.in. napady na jubilerów w Krakowie i Poznaniu. Polska policja notuje tu jednak spore sukcesy i zatrzymała dwóch bossów oraz licznych gangsterów.

Z policyjnych statystyk wynika, że największym problemem w kontekście przestępczości obcokrajowców była w ubiegłym roku jazda pod wpływem alkoholu. Dotyczyła aż 3949 osób, a 1236 cudzoziemców prowadziło w Polsce pojazd mechaniczny mimo sądowego zakazu. Obcokrajowcy spowodowali też 452 wypadki, czyli blisko o 100 więcej niż przed rokiem. Zarzuty za posiadanie narkotyków usłyszało 2158 osób, więcej o 259 niż w zeszłym roku. Liczba sprawców oszustw wzrosła z 676 do 996.

