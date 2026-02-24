PiS chce powołać nową służbę. Będzie mogła aresztować nawet cywila?

PiS na debacie poświęconej obronności w Stalowej Woli zaproponował stworzenie nowej formacji na bazie Żandarmerii Wojskowej. ŻW działając w strukturach MON i wypełniając dotychczasowe zadania formacji, miałaby również wspomagać policję, Straż Graniczną, a w niektórych sytuacjach nawet zastępować Wojska Obrony Terytorialnej. Liczebność Żandarmerii Wojskowej według szacunków polityków Prawa i Sprawiedliwości miałaby wzrosnąć z 3,3 tys. do nawet 50 tys.

PiS o nowej formacji wojskowej na bazie ŻW. Będzie mogła aresztować nawet cywila?

Szczegóły doprecyzował w rozmowie z „Gazetą Prawną” Bartosz Kownacki. – Przy kryzysach w policji, jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na bezpieczeństwo wewnętrzne i wzroście przestępczości, same siły policyjne nie wystarczą. Taka jest nasza diagnoza. Poza tym w społeczeństwie zauważalna jest prawidłowość, że część ludzi chętnie pójdzie do wojska, ale do policji już nie – zaczął na wstępie jeden z twórców nowej koncepcji.

– Obecnie budżet obronny mamy dość duży. Spore pieniądze wydajemy na utrzymanie wojska, a część tych ludzi pozostaje w koszarach. Nasze rozwiązanie powoduje, że nadal wydajemy te pieniądze na obronność, dodatkowo mamy służby policyjne. A w razie „W” mamy od razu dostępnych 50 tys. żołnierzy. Nasz pomysł pozwala na oszczędzenie środków publicznych i zaangażowanie ludzi, którzy na bieżąco będą w służbie, tym bardziej że jest taka potrzeba – tłumaczył Kownacki.

PiS chce powołać nową służbę. Generał widzi zagrożenia, wskazuje na chaos

Były Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. Bogusław Pacek ocenił, że rozwiązania z innych krajów niekoniecznie muszą się sprawdzić na polskim gruncie. Wskazuje, że we Francji w praktyce ciężko rozgraniczyć kompetencje policji i żandarmów. Po stronie zalet wymienia jednak, że przewagą ŻW jest działanie w warunkach wojskowych, czyli rozkazu, a nie polecenia jak w przypadku policji. Jego zdaniem „pod względem politycznym jest to w rękach państwa bardzo istotne narzędzie”.

Gen. Pacek, zamiast łączenia służb, radzi jednak rozszerzyć ŻW do większych rozmiarów i nadać jej uprawnienia głównych sił policyjnych. Według byłego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej formacje obecnie „spełnia swe zadania”. Kownacki widziałby również w nowej służbie wsparcie np. służb specjalnych. W tym kontekście wspomniał o „operacjach wywiadowczych i ofensywnych w dziedzinie cyber”. – Wojsko tego nie może robić, bo w czasie pokoju nie działa ofensywnie – zakończył.

