Burza po słowach Donald Tuska. Premier będzie miał kłopoty?

– Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Ten krzyk to: że pieniądze dla Niemców. Postaram się to wytłumaczyć, najprościej jak potrafię. Patrzcie mi na usta: 20 miliardów, tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? – powiedział w nagraniu Donald Tusk.

Europoseł PiS o „skandalicznych” słowach premiera. „Skierowałem wniosek o jego ukaranie”

Opublikowane w mediach społecznościowych nagranie szefa rządu spotkało się z szeroką reakcją polityków PiS. Do sprawy odniósł się również europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda. „Premier RP, sami oceńcie” – skomentował w krótkim wpisie polityk. Po kilkunastu godzinach Buda zamieścił w sieci skan pisma. „W związku ze skandalicznymi słowami Donalda Tuska informuję, że skierowałem wniosek o jego ukaranie do Komisji Etyki Poselskiej” – podkreślił europoseł PiS.

Buda wyjaśnił w dokumencie, że film premiera dotyczył „zagadnień związanych z finansowaniem w ramach programu SAFE oraz planowanymi inwestycjami dla Huta Stalowa Wola”. „Użyte określenie ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi oraz szacunku, jakie powinny cechować wypowiedzi osoby pełniącej funkcję Prezesa Rady Ministrów oraz Posła na Sejm RP” – zwrócił uwagę Buda.

Europoseł PiS pisze do Komisji Etyki Poselskiej. Donald Tusk wyjaśnia „zakute łby” w Stalowej Woli

„Mając na uwadze dobre imię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszanowanie godności innych osób, wnoszę o ocenę powyższej wypowiedzi pod kątem zgodności z zasadami etyki poselskiej. Proszę o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia niniejszego zawiadomienia” – czytamy.

„Termin »zakute łby« dotyczył tych, którzy chcą zablokować pieniądze dla Polski z powodu braku kompetencji lub zwykłej głupoty. Tych, którzy robią to w politycznym lub finansowym interesie obcych państw, nazwałbym zdecydowanie mocniej” – napisał w kolejnym wpisie Tusk.

