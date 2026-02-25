TVP nie pokaże dokumentu. Radosław Sikorski kazał wyciąć jedną scenę

Radosław Sikorski przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że to on zasugerował usunięcie z filmu o Marianie Turskim fragmentu pokazujące polskiego żołnierza strzegącego granicy z Białorusią w kontekście przestróg przed faszyzmem. „Ceniłem Mariana Turskiego i film o nim uważam poruszający. Podtrzymuję swoje stanowisko” – poinformował polityk.

Wpis szefa MSZ to pokłosie doniesień o wycofaniu się przez TVP z emisji dokumentu „XI. Nie bądź obojętny”. Produkcja miała zostać wyemitowana przez telewizję publiczną 18 lutego, a więc w pierwszą rocznicę śmierci Mariana Turskiego.

„XI. Nie bądź obojętny” o Marianie Turskim. O czym jest film?

Trwający 73 minuty film jest swoistym testamentem Mariana Turskiego – ocalałego z Holocaustu publicysty, który do końca życia ostrzegał, że świat nie jest wolny od zagrożenia powrotu skrajnego zła.

Twórcy dokumentu zestawili słowa Mariana Turskiego z mocnymi obrazami – od archiwalnych kadrów z II wojny światowej po współczesne sceny przemocy i politycznych napięć. Twórcy pokazują zarówno historyczne tragedie, jak i dzisiejsze wydarzenia, które ich zdaniem są przejawem pogardy i radykalizacji życia publicznego. W filmie pojawiają się m.in. wizerunki przywódców takich jak Władimir Putin czy Kim Dzong Un, fragmenty wystąpień Donalda Trumpa, a także ujęcia ze Strefy Gazy.

UW też nie chce pokazać filmu o Marianie Turskim?

Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, oceniła w rozmowie z dziennikiem, że dokument może podzielić los tzw. „półkowników”, czyli dzieł odsuwanych na bok z powodów politycznych.

Była zastępczyni RPO oceniła, że „produkcja powinna być pokazywana młodzieży – zarówno w szkołach, jak i na uczelniach”. Tymczasem, jak relacjonuje, nawet organizacja seansu akademickiego okazuje się trudna. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego decyzję o ewentualnym pokazie przekazano samorządowi studenckiemu.

