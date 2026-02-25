Kwaśniewska oceniła wywiad Nawrockiej. „Zaskoczenie”

Nawrocka w połowie lutego tego roku po raz pierwszy udzieliła tak obszernego wywiadu. Opowiadała m.in. o swojej pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, o hejcie, z którym się mierzy (a który znosić musi także cała jej rodzina – przede wszystkim jej córka), a także odpowiada na pytania dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego czy zabiegu przerywania ciąży.

W trakcie wywiadu widać było wyraźnie stres, jaki towarzyszył pierwszej damie. W pewnym momencie, gdy padło pytanie o rolę państwa w finansowym wspieraniu rodzin korzystających z in vitro, Nawrocka nie odniosła się do zagadnienia wprost. – Proszę o inny zestaw pytań – ucięła. Wielokrotnie spoglądała też na osobę (lub osoby), które towarzyszyły jej w studiu, wyraźnie licząc na wskazówki od nich – lub emocjonalne wsparcie.

Przy pytaniu o aborcję podkreśliła, że „jest za życiem”. – Moja historia życiowa o tym opowiada, bo jako młoda dziewczyna zaszłam w ciążę i stałam przed wyborem. Różne rzeczy w głowie miałam. Ze względu na swoją wiarę [katolicką – przyp. red.] i wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego – 23-letniego – syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji – zaznaczyła. Zapytana zaś przez Joannę Kryńską o to, czy zgadza się z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, dopuszczającym aborcję w dwóch przypadkach: zagrożenia życia kobiety oraz ciąży będącej wynikiem gwałtu, w studiu zapadła cisza.

Jolanta Kwaśniewska „pogratulowała” Marcie Nawrockiej

Jak się okazuje – Kwaśniewska widziała wywiad z Nawrocką. Była pierwsza dama została przez reporterkę Plejady poproszona o ocenę tego wydarzenia.

– Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej – zwróciła się do małżonki prezydenta Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Dziennikarz zadał posłom PiS wymowne pytanie. „Kaziu, powiedz panu!”Czytaj też:

TVP nie pokaże dokumentu. Radosław Sikorski kazał wyciąć jedną scenę