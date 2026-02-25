„Wrze” w Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski rozmawiał z Tuskiem ws. „wycinania” jego ludzi

Rafał Trzaskowski po dłuższym czasie spotkał się w piątek wieczorem z Donaldem Tuskiem – ustalili dziennikarze TVN24. Politycy wymienili uwagi o sytuacji politycznej, w tym międzynarodowej. Wśród tematów była m.in. kondycja samorządów i samorządowców. – Panowie wypalili fajkę pokoju, chociaż w Kancelarii Premiera chyba się fajek nie pali. Jeśli już to cygara – rzucił Konrad Piasecki.

Arleta Zalewska dodała, że prezydent Warszawy „chyba pamięta” premierowi wyrzucenie z rządu Sławomira Nitrasa. Pozycja frakcji Trzaskowskiego od czasu przegranych wyborów prezydenckich słabła, co wpłynęło na mniejszą częstotliwość spotkań. Przed wyborami prezydenckimi spotkania polityków były „właściwie regularne i cotygodniowe”. Jeśli chodzi o „jeden istotny news”, Tusk miał również „zapalić zielone światło” dla Campusu Polska Przyszłości.

„Zielone światło” Tuska dla projektu Trzaskowskiego. Panuje „duża nadzieja”, ale premier kręci nosem

Projekt „przeżywał ostatnio gorsze chwile, bo przestał być masowym przedsięwzięciem politycznym”. W tym roku impreza ma się znowu odbyć w Olsztynie. Z tym Campusem i następnym mają być związane „duże nadzieje”. To ma być pole, aby pokazać się wśród młodych i tam zaistnieć. Sam premier ma na to patrzeć z „umiarkowanym optymizmem” w związku z obawą, że ktoś powie „coś niemądrego lub kontrowersyjnego”, ale część posłów ministrów postrzega to jako szansę na „wybicie”.

Tusk z włodarzem stolicy poruszyli także kwestie „partyjno-polityczne” związane z wyborami wewnętrznymi w KO. – Tam też wrze. Oczywiście nie tak jak w Polsce 2050, ale tam też toczy się walka o szefostwo w regionach – powiedziała Zalewska. Trzaskowskiemu ma zależeć na tym, aby w Zarządzie Krajowym i wśród wiceprzewodniczących ciągle byli też jego ludzie, żeby tam nie było ich wykreślania. To ma być z kolei bardziej istotne za dwa lata w kontekście układania list pod wybory parlamentarne.

