Prezes TV Republika ostatecznie zakończył temat koncesji. „Zgodnie z wcześniejszą obietnicą”

Tomasz Sakiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że „zgodnie z wcześniejszą obietnicą TV Republika zapłaciła wszystkie raty tegorocznej koncesji”. „Niestety KRRiT nie była w stanie podjąć decyzji rozłożenia opłat do czasu prawomocnego wyroku Sądu Administracyjnego. Wydawało się to uczciwym i logicznym rozwiązaniem. Dziękuję tym członkom Krajowej Rady, którzy w zaistniałej sytuacji prawnej próbowali znaleźć zgodne z normami społecznymi rozwiązanie prawne” – wyjaśnił.

Telewizji Republika mimo kilku prób nie udało się przeforsować swojego wniosku. Przez większość czasu problemem był fakt, że po postawieniu przed Trybunałem Stanu byłego przewodniczącego Macieja Świrskiego decyzje musiały być podejmowane jednomyślnie. Spośród pozostały czterech osób jedna została wskazana przez poprzedni Sejm, gdzie większość miał PiS, dwie przez Andrzeja Dudę, a ostatnia przez Senat, gdzie rządziła i nadal ma władzę obecna koalicja rządząca.

TV Republika i problem z ratami za koncesję. O co chodzi?

W związku z tym zazwyczaj wynik był trzy do jednego. Na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji doszło jednak do zaskakującej sytuacji. Głosująca wcześniej po myśli TV Republika Marzena Paczuska tym razem zagłosowała przeciw, w związku z czym był remis dwa do dwóch i nadzieje Sakiewicza na pomyślne rozpatrzenie jego wniosku jeszcze bardziej się oddaliły. Według nieoficjalnych doniesień decyzja Paczuskiej nie była samodzielna.

Polecenie miał jej wydać Jarosław Kaczyński, który ma być „wściekły” na Sakiewicza”. Prezes Telewizji Republika ma żądać wpływu na sprawy PiS przekonując, że dzięki świetnej oglądalności dysponuje głównym kanałem komunikacji z elektoratem. Lider Prawa i Sprawiedliwości ma z kolei źle znosić sytuację, w której musi słuchać kogoś, kogo nie lubi i kto stawia mu ultimatum. Kaczyński miał też dostać „szału”, gdy TV Republika roztrząsała konflikty w partii, zamiast mówić o walce z rządem.

