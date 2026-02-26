Uwaga emeryci! Co się stanie, jeśli nie zapłacicie abonamentu rtv?

Po nabyciu odbiornika rtv należy go zarejestrować w placówkach Poczty Polskiej lub na stronie internetowej ciągu 14. dni. Po dokonaniu tej czynności abonent otrzymuje numer rachunku bankowego, który zawiera indywidualny numer identyfikacyjny. Opłatę abonamentową należy wnieść z góry, do 25. dnia miesiąca okresu rozliczeniowego. Decyduje dzień płatności, a nie dzień, w którym płatność wpłynie na rachunek Poczty Polskiej.

Celem pobierania abonamentu jest umożliwienie realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. W przypadku opłacenia należności na kilka miesięcy z góry, można liczyć na zniżki, nawet 10 proc. w przypadku uiszczenia sumy za cały rok. Jednocześnie niektórzy są całkowicie zwolnieni z opłat abonamentowych. Chodzi o osoby, które ukończyły 75. rok życia lub 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnej pensji.

Abonament rtv 2026. Kto musi płacić, a kto jest zwolniony? Seniorów mogą spotkać przykre skutki

Z tego obowiązku nie muszą się również wywiązywać osoby zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej oraz weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Osoba uprawniona do zwolnienia z abonamentu jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem. Nie muszą tego robić jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.

Przekroczenie terminu zapłacenia abonamentu i powstanie należności oznacza pojawienie się wezwania do zapłaty. Jego zignorowanie i brak opłaty w ciągu tygodnia wiąże się z egzekucją należności, czym może zająć się Urząd Skarbowy. Wtedy może dojść do potrącenia środków z renty lub emerytury, zajęcia pensji lub środków na koncie bankowym, czy przejęcie nadpłaty podatku. W przypadku seniorów potrącenia ze świadczeń oznaczają niższą emeryturę w kolejnych miesiącach.

