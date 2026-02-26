Gminy dostaną więcej pieniędzy na obsługę Karty Dużej Rodziny. Jest obwieszczenie ministra

Z obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 19 lutego 2026 roku w sprawie wysokości opłaty za wydanie KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 235) wynika, że samorządy otrzymają nieco więcej pieniędzy na te cele. Za rozpatrzenie wniosku i przyznanie członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny gminy dostaną 26 zł.

Karta Dużej Rodziny. Więcej środków dla samorządów

Dotacja na pokrycie kosztów opisywanej tutaj karty waloryzowana jest co roku od 1 marca. Zwiększa się ją o wskaźnik inflacji z poprzedniego roku i zaokrągla do pełnych groszy w górę. Pamiętać należy jednak, że w momencie wprowadzania KDR stawki za poszczególne czynności przy jej obsłudze były ustalone na niskim poziomie, dlatego i wzrosty po waloryzacji są niewielkie.

Gminy mogą więc za przyznanie kart dla wszystkich członków rodziny z co najmniej trojgiem dzieci otrzymać 26 złotych, przy czym jeszcze do końca lutego obowiązuje stawka 25 zł. W przypadku zmiany liczby członków w rodzinie wielodzietnej i konieczności wydanie karty dla kolejnej osoby (na przykład na skutek narodzin kolejnego dziecka), dotację ustalono na poziomie 9 zł (wcześniej 8 zł).

O tyle samo wzrośnie stawka dla gminy za stwierdzenie utraty prawa do Karty Dużej Rodziny, kiedy osoba posiadająca dokument przestanie spełniać przesłanki do jego posiadania.

Samorząd może też liczyć na 7 zł dotacji (zamiast wcześniejszych 6) za wydanie karty w formie plastikowego kartoniku, jeżeli wcześniej rodzina wnioskowała tylko o elektroniczną formę w postaci aplikacji na smartfona. Kwota opłaty, jaką członek rodziny musi uiścić za fizyczny dokument, pozostanie bez zmian i nadal będzie wynosić 10 zł. Ta kwestia nie jest bowiem objęta mechanizmem waloryzacji, ale określona w ustawie. Żadnej opłaty nie nalicza się jednak w przypadku złożenia przez rodzinę wniosku o obie formy od razu.

Rodziny wielodzietne zapłacą za to za duplikat KDR. Tutaj już w grę wchodzi waloryzacja i jeśli zgubimy kartę, to od marca za nową zapłacimy nie 16, a 17 złotych. Gmina za wydanie duplikatu dostanie 7 zł (wcześniej było to 6 zł).

