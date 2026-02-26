Podwójne morderstwo w Kadłubie. Jest finał obławy za 17-latkiem

W czwartek, około godziny 13 na terenie powiatu krapkowickiego policja zatrzymała 17-letniego podejrzewanego o zabójstwo dwóch osób – swojej prababci i ojczyma. Jak podkreślili funkcjonariusze, nie stawiał oporu i nie miał przy sobie broni. – Nie wyjaśnił niczego policjantom – przekazali przedstawiciele mundurowych.

Nastolatek zostanie doprowadzony do prokuratury w Strzelcach Opolskich, gdzie ma zostać przesłuchany.

Na tym etapie nie przedstawiono mu jeszcze zarzutów. Prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu na antenie TVN24 zaznaczył, że 17-latek jest obecnie osobą podejrzewaną, a nie formalnie oskarżoną. Dodał również, że za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Pierwsze informacje o możliwej tragedii miały trafić do Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Chodziło o nagrania publikowane w mediach społecznościowych, na których nastolatek miał wspominać o planach skrzywdzenia członków rodziny. Policja nie ujawnia jednak szczegółów dotyczących tych materiałów. Nie potwierdza też informacji, jakoby chłopak miał dokonać zbrodni przy wykorzystaniu siekiery. Wspomina jednak o ranach kłutych i ciętych, jakie odkryto na ciałach ofiar.

Dwa podwójne morderstwa. Krwawe godziny na Opolszczyźnie

Przypomnijmy, że w województwie opolskim w krótkim odstępie czasu doszło do dwóch odrębnych, tragicznych zdarzeń. Jednym z nich jest zabójstwo w Kadłubie, o dokonanie którego podejrzewany jest 17-latek.

Drugim – morderstwo w miejscowości Sady, gdzie w jednym z domów jednorodzinnych policjanci odnaleźli zwłoki 24-letniej kobiety oraz 29-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali pod wskazany adres przez okno zobaczyli zwłoki dwóch osób. Weszli do środka, wybijając okno. – Policjanci spenetrowali pomieszczenia tego domu i na strychu doszło do zatrzymania 29-letniego mężczyzny. Stawiał opór, nie chciał podporządkować się wydawanym mu poleceniom. Ofiary to 24-letnia siostra zatrzymanego i jej znajomy, 29-letni mężczyzna – przekazał prokurator Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Czytaj też:

Krwawe sceny w dwóch domach. Śledczy badają podwójne zabójstwaCzytaj też:

Śledczy ujawniają szczegóły makabrycznych napaści na staruszki. Michał P. usłyszał zarzuty