17-latek po zbrodni opublikował oświadczenie w sieci. „Morderstwo to część życia”

Nastoletni Łukasz G. mówił spokojnie i bez wyraźnych emocji. Przyznał, że w ostatnich dniach wysyłał fałszywe zgłoszenia o podłożeniu bomb między innymi do szkół w Limanowej i Warszawie, do szpitala oraz do jednego z internetowych twórców.

Z dwuminutowego nagrania wynika, że próbował tłumaczyć swoje zachowanie konfliktami w pracy, wśród powodów wymienił też presję ojca na to, by chłopak pracował. Na końcu dodał, że może sprawiać wrażenie zestresowanego, bo „nigdy wcześniej nikogo nie zabił, nawet zwierzęcia”.

Chłopak podczas oświadczenia rzuca też tezę, mówiącą, że „według niego morderstwo to jest część życia człowieka”. Film kończy krótkim pożegnaniem. Całość sprawia wrażenie próby racjonalizowania zabójstwa – a nawet jej usprawiedliwienia. Nastolatek podkreśla, że nie jest chory.

Ekspert o „głębokim zaburzeniu”

Socjolog i kryminolog Paweł Moczydłowski skomentował nagranie w rozmowie z „Nową Trybuną Opolską”.

– Wygląda na to, że ten nastolatek może mieć głębokie zaburzenia osobowości, które zrodziły się po tym, jak w okresie dojrzewania był odtrącany na przykład przez kolegów, znajomych lub bliskich – mówi ekspert. – To emocjonalne zaniedbanie sprawiło, że maksymalnie skoncentrował się na sobie, a swoje życie przeniósł do internetu – stwierdza Moczydłowski.

Ekspert zwraca uwagę na możliwy brak empatii, trudności w budowaniu relacji oraz silną potrzebę bycia zauważonym. Jego zdaniem samo nagranie mogło być próbą zdobycia rozgłosu i kontroli nad narracją wokół zbrodni.

Podwójne zabójstwo w Kadłubie. Ofiary to prababcia i ojczym

Ofiarami byli 92-letnia kobieta – prababcia nastolatka – oraz niespełna 40-letni ojczym. Na ciałach stwierdzono liczne rany, które – według wstępnych ustaleń – mogły zostać zadane siekierą lub podobnym narzędziem.

W chwili zdarzenia w domu przebywały trzy osoby. Matka 17-latka była w tym czasie w szpitalu na zaplanowanym wcześniej zabiegu.

Po zabójstwie nastolatek uciekł z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania. Łukasz G. został zatrzymany po kilku godzinach. Prokuratura poinformowała, że będzie odpowiadał jak osoba dorosła.

Tego dnia na terenie województwa opolskiego doszło do dwóch podwójnych morderstw. W Sadach 29-latek zabił swoją 24-letnią siostrę oraz jej 29-letniego znajomego.

