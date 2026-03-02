Pogoda podzieli Polskę. Duże różnice w temperaturze

W poniedziałek 2 marca zachmurzenie w Polsce w dzień, na południowym zachodzie i zachodzie a początkowo również w centrum, będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. W dzień więcej słońca będzie na zachodzie Polski. Na północy i północnym wschodzie kraju a początkowo również na Podkarpaciu okresami może słabo popadać. Możliwe są również mżawki. Wysoko w górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W zależności od regionu od około godziny 9.00 lub 11.00 powinna poprawiać się widzialność oraz ustępować gęste mgły, które ograniczały widzialność do ok. 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od pięciu stopni Celsjusza na północnym wschodzie i miejscami nad morzem, przez około 10 kresek w centrum do 14 st. C. na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, na północnym wschodzie chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, na południu zmienny.

Kolejny ciepły poniedziałek. W nocy zrobi się mniej przyjemnie

W nocy z poniedziałku na wtorek na północy i wschodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. W tym regionie Polski możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Mgły ograniczające widzialność do 200 m miejscami powinny się pojawić głównie w pasie od Pomorza, przez Ziemię Łódzką aż po południowe regiony Polski.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od zera do trzech stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie Polski w rejonach podgórskich słupki rtęci wskażą od czterech do dwóch kresek na minusie. Wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich. Na zachodzie kraju powieje z kierunków południowych, a na południu Polski miejscami będzie zmienny.

