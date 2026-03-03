Kto lepiej sprawuje urząd i dba o interesy kraju? Polacy wybrali między Tuskiem i Nawrockim

W najnowszym sondażu na zlecenie WP Polaków zapytano „kto w obecnej sytuacji politycznej lepiej sprawuje swój urząd i dba o interesy naszego kraju”. W sumie 44,6 proc. respondentów wskazało na Karola Nawrockiego. Łącznie 41,3 proc. wybrało jednak z dostępnych opcji Donalda Tuska. 4,2 proc. osób oceniło, że premier i prezydent sprawują urząd podobnie, a kolejne 6,7 proc. badanych, że „żaden z nich”. 3,2 proc. głosów stanowiła opcja „nie wiem / trudno powiedzieć / nie mam zdania”.

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej Tuska preferuje 93 proc. respondentów, przy dwóch proc. głosów na Nawrockiego i pięciu proc. ankietowanych, którzy stwierdzili, że obaj politycy podobnie sprawują swój urząd i dbają o interesy Polski.

Donald Tusk czy Karol Nawrocki? Polacy wskazali w sondażu, kto lepiej rządzi

Z kolei wśród osób głosujących na PiS lub Konfederację prezydent otrzymał 82 proc. wskazań, przy ośmiu proc. na szefa rządu. Tutaj również pięć proc. uczestników sondażu oceniło, że Tusk i Nawrocki sprawują urząd podobnie. Kolejne cztery proc. wybrało opcję „żaden z nich”, a jeden proc. osób był niezdecydowany.

Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, głowę państwa doceniło 42 proc. ankietowanych, a premiera 27 proc. Jeden proc. uczestników sondażu uznało, że Tusk i Nawrocki w obecnej sytuacji politycznej w ten sam sposób sprawują swój urząd i dbają o interesy Polski, a 19 proc. oceniło, że „żaden z nich”. 11 proc. stanowił z kolei odsetek odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć / nie mam zdania”.

Badanie United Surveys by IBRiS dla WP zrealizowano od 13 do 15 lutego bieżącego roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych i ankiet internetowych (CATI & CAWI) na reprezentatywnej grupie liczącej tysiąc osób.

