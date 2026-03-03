Co z paliwem w Polsce? Tusk o „paskudnej narracji”. „Trzeba mieć bardzo dużo złej woli”

Donald Tusk poinformował tuż przed posiedzeniem rządu, że „pojawiły się sygnały czy taka paskudna dość narracja ze strony niektórych polityków, że za chwilę zabraknie paliwa”. Premier podkreślił, że tego typu próba wywołania paniki historycznie często jest skuteczna. Zazwyczaj w takiej sytuacji „ludzie zaczynają szturmować stacje benzynowe i kupować paliwo na taki zapas, co wywołuje kłopot”. Tusk zapewnił, że „nie ma takiego problemu”.

– Poziom wypełnienia systemu tam, gdzie gromadzimy paliwa, wnosi ponad 73 proc. i to więcej niż normalnie. To trzy miliony metrów sześciennych ropy naftowej z tendencją rosnącą, a nie malejącą. Mówię o tym z tymi konkretnymi danymi, żeby sprawę postawić absolutnie jasno – mówił szef rządu. Zdaniem Tuska „trzeba mieć bardzo dużo złej woli, żeby przy potężnym kryzysie geopolitycznym, wojnach w kilku miejscach, jeszcze próbować destabilizować sytuację zupełnie bez żadnego powodu”.

Donald Tusk o cenach paliw w Polsce. Orlen użyje narzędzi, aby nie były bardzo dokuczliwe

– Oczywiście o cenie ropy naftowej i gazu ziemnego ma giełdach światowych nie będziemy decydowali, ale Orlen jako główny aktor na tej scenie jest w pełni świadomy, jeszcze dzisiaj o tym rozmawialiśmy z ministrem aktywów państwowych, Orlen użyje narzędzi dostępnych dla niego, też narzędzi finansowych, np. związanych z marżą tak, aby ewentualne skoki cen ropy na giełdach światowych nie odbiły się w sposób masywny i bardzo dokuczliwy na cenach paliwa w Polsce – powiedział premier.

Tusk zaznaczył, że „wojna na swoje konsekwencje na rynkach lokalnych”. – Spółki, które są w tym czy innym stopniu pod kontrolą państwa będą miały na uwadze, aby łagodzić ewentualne skutki podwyżki cen ropy na rynkach światowych, to mogę też państwu zagwarantować. Nie ma żadnego powodu do niepokoju, już nie mówię o panice, jeśli chodzi o paliwa na naszych stacjach benzynowych, a jeżeli chodzi o ceny, zrobimy wszystko, aby tutaj konsekwencje wojny nie były zbyt bolesne – zakończył.

Czytaj też:

W Polsce nie zabraknie paliwa. POPiHN: Magazyny są pełneCzytaj też:

Niepokojące dane ws. gazu w Polsce. Poziom zapasów drastycznie spadł