Pożar strawił drewniany dom. Tragiczny finał akcji strażaków

Środowy poranek wstrząsnął mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie). W mieście bowiem doszło do tragicznego w skutkach pożaru – ogień wybuchł w opuszczonym, drewnianym domu jednorodzinnym przy ulicy Paryskiej.

Tragiczny pożar pustostanu. Nie żyją trzy osoby

Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej, ratowników medycznych i funkcjonariuszy policji. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, pracujący na miejscu strażacy musieli mierzyć się z wyjątkowo trudnymi warunkami. Próbowali bowiem dotrzeć do poszkodowanych, którzy znaleźli się wewnątrz płonącego pustostanu.

– Strażacy wydobyli trzy osoby nieprzytomne z płonącego budynku i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety, mimo podjętej reanimacji ich życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon wszystkich trzech osób. Byli to dwaj mężczyźni i jedna kobieta – przekazał strażak.

Poparzony mężczyzna kolejnym poszkodowanym

Jak się okazało, gdy wybuchł pożar, w płonącym budynku znajdowała się jeszcze jedna osoba. – Poszkodowany oddalił się z miejsca zdarzenia z widocznymi poparzeniami ciała – mówił rzecznik prasowy KW PSP Kielce. Podkreślił jednocześnie, że trafił pod opiekę ratowników.

Strażacy w mediach społecznościowych opublikowali post opisujący sytuację. Do wpisu załączono także zdjęcie – widać na nim drewniany budynek objęty pożarem.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. Nieznana jest tożsamość ofiar – teraz służby próbują ustalić, kim są osoby, które straciły życie w pożarze. Badana jest także przyczyna pożaru w pustostanie. Teren pozostanie zabezpieczony do momentu zakończenia ekspertyzy służb.

