Przez Iran świat zapomniał o Ukrainie? Wymowne słowa

W środę (4 marca) odbyło się nieformalne spotkanie członków Rady Państw Morza Bałtyckiego. Po nim, w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, miała miejsce konferencja prasowa, na której obecny był minister spraw zagranicznych i wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Kallas zwróciła uwagę, że pomimo napiętej sytuacji w regionie Zatoki Perskiej Europa nie może zapomnieć o wsparciu dla sąsiada Polski, który został zaatakowany przez Rosję (niedawno miała miejsce czwarta rocznica wybuchu wojny w Ukrainie).

Wicepremier zwrócił podkreślił zaś, że szczyt NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) musi zakończyć się sukcesem, czyli sytuacją, gdzie Europa ma wpływ na wynik negocjacji amerykańsko-rosyjskich wobec Ukrainy. Sikorski wyraził nadzieję, że w wyniku tego procesu „wyłoni się nowa równowaga na kontynencie europejskim”, a Ukraina „będzie w bezpiecznych granicach i będzie mogła się rozwijać i dążyć ku Europie, negocjować swoje członkostwo w Unii Europejskiej” (cytat za Polską Agencją Prasową). – I musi to być proces, który nie tylko Ukrainę, ale także nas upewni, że Rosja nie będzie zdolna do ponownej agresji – wskazał.

Zdaniem wysokiej przedstawicielki UE państwa członkowskie powinny przyjąć kolejny pakiet sankcji na Rosję – m.in. całkowity zakaz eksportu ropy drogą morską.

Ukraina a Izrael, USA i Iran. Wołodymyr Zełenski zabrał głos

Prezydent Ukrainy podczas wieczornego przemówienia (w formie materiału wideo, opublikowanego m.in. na platformie X) zabrał głos ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zełenski ujawnił, że „partnerzy Ukrainy – w tym Stany Zjednoczone – zwrócili się do Kijowa o pomoc w obronie przed irańskimi dronami Shahed”. Liczą na m.in. „ekspertyzy”.

– Takie prośby napłynęły również ze strony USA. Obecnie, w tych dniach, rozmawiałem z liderami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Bahrajnu, Jordanii i Kuwejtu. Odbędą się jeszcze rozmowy z innymi liderami regionalnymi – powiedział.

Zaznaczył też, że Ukraina cały czas „koordynuje działania z europejskimi partnerami”.

