Karol Nawrocki zaprosił Donalda Tuska na spotkanie. Jest data

W środę 4 marca Karol Nawrocki i Adam Glapiński przedstawili koncepcję, która ma stanowić alternatywę dla unijnego programu pożyczek na obronność. – Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to „SAFE 0 procent” – zapowiedział prezydent po spotkaniu z szefem Narodowego Banku Polskiego.

– Spotkaliśmy się z panem prezesem, żeby dograć szczegóły tego projektu, który zagwarantuje 185 mld zł, które nie będą wiązać się z żadnymi odsetkami, nie będą wiązać się z kredytem do 2070 roku, nie będą wiązać się ze zmianą sytuacji w Unii Europejskiej; a będą miały potrzebną polskim Siłom Zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu, czy to z UE, czy z innych regionów świata – dodała głowa państwa.

Wkrótce spotkanie Nawrocki-Tusk? Na liście zaproszonych dwa dodatkowe nazwiska

Szef Kancelarii Prezydenta RP poinformował, że w imieniu prezydenta zaprosił premiera Donalda Tuska, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy wtorek 10 marca. Rozmowy rozpoczną się o godz. 15:00.

Zbigniew Bogucki zaznaczył, że data spotkania nie została wybrany w sposób przypadkowy. „Termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu tak aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze).

Tusk zwrócił się do Nawrockiego i Glapińskiego. Przedstawił postulaty

Dzień wcześniej Donald Tusk zwrócił się do prezydenta i prezesa NBP. Premier przedstawił trzy postulaty.

– Pierwszy: proszę natychmiast podpisać SAFE. Tu nie można zmarnować ani godziny. Drugi postulat: precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie, jak wykorzystać te pieniądze. I trzeci postulat: niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które jest dzisiaj rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju. Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi – stwierdził premier.

