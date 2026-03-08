Cios w Iran, PiS w kryzysie i Orbán na zakręcie. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Cios w oś zła”. Przepowiednie rychłej klęski USA w Iranie, od których trzęsą się stolice Europy, to paradoksalnie dowód na to, że pogłoski o upadku amerykańskiego imperium okazały się przesadzone – pisze Jakub Mielnik.

„Reżim za reżim”. – Szanse na zmianę reżimu w Iranie są znikome. Jest za to duże prawdopodobieństwo zastąpienia starego nowym, być może gorszym – analizuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską gen. Mieczysław Gocuł.

„Cień wielkiej partii”. Coraz gorsze notowania, otwarte kłótnie, coraz więcej problemów i coraz mniej wspólnych celów. Prawo i Sprawiedliwość ostatnio wygląda jak cień samego siebie – analizuje Eliza Olczyk.

„Orbán na zakręcie”. Wszystko wskazuje na to, że brutalna kampania i desperackie ruchy Viktora Orbána skończą się pierwszą od 16 lat zmianą władzy na Węgrzech. Kto na tym zyska? Piotr Barejka rozmawia z Wojciechem Przybylskim, redaktorem naczelnym „Visegrad Insight”.



„Szukajmy nieprzeciętnych przeciętniaków”. – Idealny kandydat PiS-u na premiera to taki, że wyglądałby dobrze zarówno w ornacie, jak i todze, mundurze, drelichu czy dresie – doradza w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Tadeusz Cymański.

„Grunt pod SAFE”. – Rząd miewa głupie pomysły, ale w niektórych sprawach trzeba mu raczej pomóc, niż uniemożliwiać działanie – apeluje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Ryszard Bugaj.

„Trudno mieć zaufanie do rządu”. – Spór o SAFE to teatr polityczny. Natomiast prezydent może podjąć decyzję, która wszystkich zaskoczy – zapowiada w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską dr Jan Maria Jackowski.

„Jestem z tych porąbanych patriotek”. – Przez długie lata żyłam w takim przemocowym związku z show-biznesem. W pewnym momencie straciłam szacunek do samej siebie – zwierza się Doda w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz.

„15 lat niepewności”. Insp. Marek Dyjasz w rozmowie z Magdaleną Frindt odnosi się do nowych informacji w sprawie Iwony Wieczorek i twardo deklaruje: – Nie żadnej szansy na to, że ona żyje.

„Równe i równiejsi”. Założycielka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Maria Sankowska-Borman w rozmowie z Krystyną Romanowską ostrzega przed przedwczesnym porzuceniem walki o równość i prawa kobiet.

„»Czarny łabędź« w Zakopanem”. Przedsiębiorcy z Podhala obawiają się, że przez wojnę na Bliskim Wschodzie stracą arabskich turystów. „Czy w tym roku też przyjadą?” – zastanawiają się górale.

„Mobbing na nowo”. Nowe przepisy zakładają m. in. redefinicję pojęcia mobbingu i podniesienie stawki odszkodowań. To coś więcej niż tylko zmiana legislacyjna – pisze Marlena Wieteska.

„Pokój trzeba wywalczyć”. – Jestem pacyfistką, ale bardziej realistką. Nie wierzę w romantyczną wizję pokoju – deklaruje w rozmowie z Krystyną Romanowską Sanna Marin, była premier Finlandii.

„Armia do wyleczenia”. Wojskowa służba zdrowia nie radzi sobie sama i w MON-ie nikt już tego nie ukrywa. Płk dr n. med. Arkadiusz Kosowski w wywiadzie Tomasza Stankiewicza zapowiada zmiany: współpracę z cywilami i inwestycje.

„Czujna narratorka”. Andrzej Kwaśniewski rozmawia z Katarzyną Gołdą, która przez dwie dekady w polskim kontrwywiadzie tropiła szpiegów i walczyła z papierologią, a potem opisała to w książce. Na rynku właśnie wylądował jej „Złoty spadochron”.

