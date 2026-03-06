Był czarnym koniem ostatnich wyborów prezydenckich. Tak po pół roku zagłosowaliby jego wyborcy

Założyciel sondażowni IBRiS Marcin Duma w mediach społecznościowych poinformował, że zlecił badanie, jak dzisiaj Polki i Polacy zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zakładając taki sam zestaw kandydatów jak w 2025 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Karol Nawrocki z wynikiem 39,6 proc. Za nim uplasował się Rafał Trzaskowski, na którego głos oddałoby 27,4 proc.

Tak Polacy zagłosowaliby w wyborach prezydenckich 2025, gdyby mogli jeszcze raz. Dane nie kłamią

Na trzecim miejscu znalazłby się Sławomir Mentzen z wynikiem 6,9 proc., który minimalnie wyprzedziłby Grzegorza Brauna z 6,7 proc. Dalej byłby Adrian Zandberg z poparciem na poziomie 5,3 proc. oraz Magdalena Biejat, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 4,8 proc. W sondażu uwzględniono jeszcze Szymona Hołownię, który otrzymałby 1,1 proc. Pozostali kandydaci biorący udział w wyborach zebrali razem 3,2 proc. Pięć proc. ankietowanych było niezdecydowanych.

Przypomnijmy, że prawdziwe wyniki wyglądały następująco: Trzaskowski – 31,36 proc.; Nawrocki – 29,54 proc.; Mentzen – 14,81 proc.; Braun – 6,34 proc.; Hołownia – 4,99 proc.; Zandberg – 4,86 proc.; Biejat – 4,23 proc.; Krzysztof Stanowski – 1,24 proc.; Joanna Senyszyn – 1,09 proc.; Marek Jakubiak – 0,77 proc.; Artur Bartoszewicz – 0,49 proc.; Maciej Maciak – 0,19 proc. oraz Marek Woch – 0,09 proc.

Powtórzony sondaż z ostatnich wyborów, Polacy żałują swoich decyzji? Tak wyglądają przepływy

Badanie opublikowane przez Dumę zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych od 30 do 31 stycznia 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie 1 067 osób. Założyciel IBRiS podkreślił, że nie posiada wyników potencjalnej drugiej tury. Zamieścił jednak grafikę z przepływami pomiędzy kandydatami. Odpływający od Nawrockiego i Brauna w dużej mierze nie poszliby głosować.

Wyborcy Trzaskowskiego w większym stopniu odpłynęliby do Biejat albo wybierali opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”. W przypadku Mentzena głosy podzieliłyby się podobnie na Nawrockiego i lidera Konfederacji. Głosujący na Biejat jako alternatywę także stawiali na Trzaskowskiego. Wyborcy Hołowni wybieraliby w dużej mierze między Nawrockim, Trzaskowskim, pozostałymi osobami i samym politykiem. Głosy pozostałych kandydatów zasiliłyby głównie Nawrockiego.

