Tajemnicza śmierć aktorki. Prokuratura „nie wyklucza i nie potwierdza udziału osób trzecich”

Na ciało Magdaleny Majtyki natrafiono w piątek w lesie na terenie Biskupic Oławskich w województwie dolnośląskim. Znana wrocławska aktorka zaginęła w środę 4 marca, kiedy po raz ostatni widziano ją na południu Wrocławia.

Śmierć Magdaleny Majtyki. Nowe informacje z prokuratury

„Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje” – informowała policja w pierwszym komunikacie odnalezieniu zwłok zaginionej artystki. Z nieoficjalnych informacji TVN24 dowiadujemy się, że na zwłoki mieli natrafić strażacy ochotnicy.

Najnowsze informacje o działaniach służb w tej sprawie przekazała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. – Prokurator skierował ciało ofiary na sekcję zwłok. Nie wykluczał i nie potwierdzał udziału osób trzecich. To postępowanie jest zakwalifikowane jako śledztwo. Przyczyny i okoliczności śmierci będą wyjaśniane. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oławie – mówiła na konferencji prasowej.

Wstrząśnięci śmiercią koleżanki, pracownicy Teatru Muzycznego Kapitol odwołali weekendowe spektakle. „W związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie — sobotnie i niedzielne — spektakle Teatru Małego Widza w Capitolu” — pisali w mediach społecznościowych. „Przepraszamy, z nadzieją na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji” — czytamy w oświadczeniu na Facebooku.

Zaginięcie i poszukiwania wrocławskiej aktorki

Magdalena Majtyka poszukiwana była od środy 4 marca. Informację o jej zaginięciu zamieściła w sieci Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Sprawę nagłaśniał też mąż kobiety Piotr Burtys – dyrektor artystyczny festiwalu Kinomural we Wrocławiu.

„Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa w granatowym kolorze” – podawał w mediach społecznościowych zaniepokojony mężczyzna.

Magdalena Majtyka znana była jako aktorka, tancerka i kaskaderka. Przez 15 lat swojej kariery zagrała m.in. w tak popularnych produkcjach jak „Komisarz Alex”, „Pierwsza miłość” czy „Świat według Kiepskich”. Wystąpiła też w „Breslau” czy „1670”.

