Jarosław Kaczyński ogłosił nazwisko kandydata PiS na premiera. W sieci zawrzało

Jarosław Kaczyński ogłosił, że to Przemysław Czarnek został oficjalnym kandydatem PiS na premiera. Po przekazaniu decyzji przez prezesa PiS w sieci zawrzało.

Czasy są trudne. Wyzwania w kraju i na świecie są wielkie. Dlatego Polska potrzebuje dziś polityki odwagi, zdecydowania i siły. Potrzebuje premiera mądrego, ale też takiego, który potrafi twardo i bezkompromisowo walczyć o polskie sprawy. Gratulacje, Przemku. A Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu — gratulacje za świetny wybórI - napisał Zbigniew Ziobro.

"Przemysław Czarnek, kandydat na premiera trzeciej Konfederacji" - komentował Adrian Zandberg.

"Dziś Prawo i Sprawiedliwość funduje nam kolejny odcinek swojej politycznej telenoweli. Z wielką pompą ogłaszają nazwisko „przyszłego premiera”. To fascynujące, że partia, która od miesięcy zajmuje się głównie wzajemnym wycinaniem się frakcji i szukaniem winnych utraty władzy, nagle znajduje czas na castingi" - to z kolei komentarz Łukasza Rzepeckiego.

