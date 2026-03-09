Balon pasażerski zahaczył o budynek w Zielonej Górze. Nie żyje jedna osoba

W poniedziałek 9 marca w Zielonej Górze doszło do tragicznego wypadku. Jak podaje rmf24.pl, balon pasażerski zahaczył o jeden z budynków w rejonie ulicy Chrobrego. Dwie osoby opuściły kosz o własnych siłach. Jak ustalił reporter wspomnianej rozgłośni, trzecia osoba wypadła z kosza, a jej ciało znaleziono na dachu jednego z bloków. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować.

Tragiczny wypadek w Zielonej Górze. Nie żyje jedna osoba

Na miejsce zostały wezwane służby, które zabezpieczają miejsce wypadku. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Na razie nie ma żadnych informacji o możliwych przyczynach wypadku.

W rejonie ulicy Chrobrego w Zielonej Górze należy spodziewać się dużych utrudnień. Zmieniono m.in. trasy kursowania miejskiej komunikacji. Najbardziej aktualnych informacji o korektach w harmonogramie należy szukać na oficjalnych stronach przewoźników.

